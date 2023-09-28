الخميس 28 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

النائب العام الليبى: تحقيقات كارثة درنة تسير بوتيرة مكثفة

كارثة درنة
كارثة درنة

قال النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور إن تحقيقات هندسة الأدلة بشأن الفيضانات في مدينة درنة تسير بوتيرة مكثفة، وترتكز على تقارير هندسية أسهمت في فهم سلطة التحقيق أسباب فشل سدي الوادي في غرضهما، وتحليل شكل انهيارهما.

 

جاء ذلك خلال لقاء للنائب العام أول أمس مع نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة، ورئيس اللجنة القانونية بالمجلس، وعضو المجلس المكلف بمتابعة أزمة مدينة درنة.

 

وأوضح مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن اللقاء تناول التدابير الإدارية التي ارتأى أعضاء المجلس اتخاذها إزاء تداعيات حادثة الفيضان في المدينة، وآلية تحقيق أسبابها.

 

وفي السياق نفسه، أكد المستشار الصديق الصور أن النيابة العامة حركت الدعوى العمومية في مواجهة المسؤولين عن الإخفاق في إدارة السدود، مشددًا على انتظام تدابير إثبات واقعات الوفاة، وتحري حال المفقودين، وتعيين الخسائر الاقتصادية الناجمة عن حادثة الفيضان.


وفي وقت سابق أمس، اطلع النائب العام على إجراءات البحث المتعلقة بكارثة درنة، وأجرى تقييما لنتائج لجنة التحقيق، موجهًا بأن تكون إجراءات التحقيق ناجزة، ومتآلفة مع طبيعته، بحسب بيان لمكتب النائب العام على «فيسبوك».

 

والإثنين الماضي، أعلن مكتب النائب العام تحريك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولا في إطار تحقيقات أجراها بشأن حادث انهيار سدي وادي درنة وأبو منصور جراء الفيضانات والسيول التي تسببت فيها العاصفة «دانيال».

 

كما قرر المكتب حبس ثمانية من بين المتهمين: «رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخلَفه، ومدير إدارة السدود وسَلفه، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية في درنة، وعميد المجلس البلدي بدرنة».

النائب العام الليبي النائب العام الفيضانات درنة مدينة درنة الوادي

الأكثر قراءة

عاجل.. المغرب تعلن ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد

عاجل.. المتهم بإزهاق روح موظفة الآثار بجامعة القاهرة ينهى حياته فى الإسكندرية

عاجل.. العاصفة إلياس تضرب اليونان قرب مدينة فولوس وتغلق الطرق المؤدية للميناء

عاجل.. إحباط محاولة انقلاب فى بوركينا فاسو واعتقال عدد من الضباط

عاجل.. نيوكاسل يفوز على مانشستر سيتى ويقصيه من كأس الرابطة

موعد بداية الفصل الدراسي الأول فى المدارس الأزهرية 2023-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل): ُمنحنى العنف وآليات التفكيك (1)

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

منى رجب

اكتشفت مدينة الغردقة بمواقعها وشواطئها الخلابة

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم