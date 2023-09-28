الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. أذربيجان تعتقل رئيس حكومة قرة باغ السابق أثناء محاولته الفرار إلى أرمينيا

القبض على روبن فاردانيان
القبض على روبن فاردانيان

اعتقلت السلطات في أذربيجان، رئيسًا سابقًا لحكومة أرمنية انفصالية في ناجورنو قرة باغ، أثناء محاولته الفرار إلى أرمينيا في موجة نزوح جماعي لعشرات الآلاف مما تسبب في أزمة إنسانية.

وترأس روبن فاردانيان، وهو مصرفي ومليادير مشهور بأعماله الخيرية، حكومة قرة باغ الانفصالية، في الفترة من نوفمبر  2022 إلى فبراير 2023.

وقالت زوجته فيرونيكا زونابند على قناته على تطبيق "تيليجرام" إن "سلطات أذربيجان اعتقلت فاردانيان خلال محاولته الفرار ضمن رحيل جماعي للأرمن بعد أن استعادت أذربيجان السيطرة على قرة باغ في هجوم خاطف الأسبوع الماضي".

وقالت مصلحة الحدود الأذرية، إنها نقلت فاردانيان إلى العاصمة باكو وسلّمته لوكالات حكومية أخرى.

وقره باغ معترف بها دوليًا على أنها جزء من أذربيجان، لكن معظم سكانها من الأرمن الذين انفصلوا خلال التسعينيات في الحرب الأولى من حربين اندلعتا هناك منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.

أذربيجان قرة باغ أرمينيا روبن فاردانيان تيليجرام الاتحاد السوفيتي

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