الخميس 28 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عقب أطول رحلة لأمريكى فى الفضاء.. روبيو يستعد للاستمتاع بالصمت على الأرض

رائد الفضاء الأمريكي
رائد الفضاء الأمريكي فرانك روبيو

يستعد رائد الفضاء الأمريكي فرانك روبيو للاستمتاع بـ "بعض الصمت" على الأرض بعد عودته من الفضاء، بعد أطول رحلة فضائية من نوعها.

 

وكان من المفترض أن يقضي رائد الفضاء الأمريكي ستة أشهر فقط في الفضاء قبل أن تتغير الخطط ليمضي فترة 371 يوما، وهو رقم قياسي لأطول رحلة فضائية لرائد أميريكي، وفق "نيويورك تايمز".

 

بعد قضاء عام في الاستماع إلى الطنين المستمر للآلية المعقدة التي تحافظ على محطة الفضاء الدولية صالحة للعيش، يتطلع رائد الفضاء إلى "بعض الصمت" على الأرض.

 

وفي مؤتمر صحفي، أمس، تحدث روبيو عبر الفيديو من محطة الفضاء الدولية عن أكثر ما كان يتطلع إليه عندما يعود إلى الوطن، في 27 سبتمبر: عائلته وطعامه والصمت.

 

وقال إنه يتطلع أيضا إلى العودة إلى فناء منزله الخلفي الهادئ و"الاستمتاع بالأشجار والصمت".

 

وطالت رحلة روبيو بعد اكتشاف تسرب سائل التبريد في مركبة الفضاء "سويوز"، في ديسمبر.

 

وكان من الممكن أن يتسبب التسرب في درجات حرارة مرتفعة قاتلة للطاقم لدى عودتهم إلى الأرض، لذلك تم إرسال مركبة فضائية مختلفة إلى المحطة الفضائية، مما أدى إلى تأخير رحلة عودة روبيو.

 

وأقر بأن عاما في الفضاء، بعيدا عن أحبائه، كان له تأثير كبير، وقال إنه من المهم أن تظل قويا عقليا بسبب "البيئة التي لا ترحم" للمحطة الفضائية.

 

وقبل مهمة روبيو، كان مارك فاندي هاي، الذي عاد إلى الأرض، في مارس عام 2022، بعد 355 يوما على متن محطة الفضاء الدولية، يحمل الرقم القياسي لأطول رحلة فضائية مستمرة قام بها أمريكي.

 

ويحمل الدكتور فاليري بولياكوف، رائد الفضاء الروسي الذي توفي العام الماضي، الرقم القياسي العالمي للأيام المتتالية التي قضاها في الفضاء وهي 437 يوما.

 

وعلى متن المحطة الفضائية، عمل روبيو في عدد من المشاريع العلمية، بما في ذلك التحقيق في كيفية تكيف البكتيريا مع رحلات الفضاء وكيف تؤثر التمارين على البشر خلال البعثات الطويلة.

 

وقبل انضمامه إلى برنامج الفضاء، خدم روبيو في الجيش الأمريكي والتحق بكلية الطب.

 

ويستعد روبيو للتأقلم مع الحياة على الأرض، وقدر  أن شعوره بعودة الأمور لطبيعتها سيستغرق شهرين إلى ستة أشهر.

الفضاء الأمريكي رائد الفضاء الأمريكي فرانك روبيو الفضاء رحلة فضائية الأميريكي نيويورك تايمز

الأكثر قراءة

عاجل.. المتهم بإزهاق روح موظفة الآثار بجامعة القاهرة ينهى حياته فى الإسكندرية

عاجل.. إحباط محاولة انقلاب فى بوركينا فاسو واعتقال عدد من الضباط

عاجل.. تسمم جماعى فى عرس آخر بالعراق

عاجل.. المغرب تعلن ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد

عاجل.. أذربيجان تعتقل رئيس حكومة قرة باغ السابق أثناء محاولته الفرار إلى أرمينيا

العريف أبو العباس لـ"الشاهد": تلقينا تعليمات بإنهاء قوات العدو غرب القناة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل): ُمنحنى العنف وآليات التفكيك (1)

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

منى رجب

اكتشفت مدينة الغردقة بمواقعها وشواطئها الخلابة

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم