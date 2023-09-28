أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 28-9-2023
سجلت بعض أسعار الحديد ارتفاعًا جديدًا في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر، فارتفع سعر حديد عز بنحو 3000 جنيه، فيما استقرت باقي أسعار شركات الحديد، كما سجلت بعض أسعار مصانع الأسمنت ارتفاعًا، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي: أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 28-9-2023.
سعر طن الحديد
- سعر الحديد الاستثماري للطن اليوم 35006.94 جنيه، بارتفاع قدره 836.01 جنيه.
- سعر حديد عز للطن اليوم 36016.65 جنيه، بارتفاع قدره 3384.5 جنيه مقارنة بسعره في اليوم السابق.
- حديد المصريين: 34.999 جنيهًا للطن.
- حديد الجارحي: 34.999 جنيهًا للطن.
- حديد السويس: 34.999 جنيهًا للطن.
- حديد الفتح: 34.999 جنيهًا للطن.
- حديد بشاي: 34.999 جنيهًا للطن.
- حديد العشري: 34.999 جنيهًا للطن.
- حديد التسليح (8 مم): 19.23 جنيهًا للكيلو.
- حديد التسليح (10 مم): 21.74 جنيهًا للكيلو.
- حديد التسليح (12 مم): 24.25 جنيهًا للكيلو.
- حديد التسليح (14 مم): 26.76 جنيهًا للكيلو.
- حديد التسليح (16 مم): 29.27 جنيهًا للكيلو.
سعر الأسمنت اليوم
- أسمنت المسلح: 1963 جنيهًا للطن.
- أسمنت النصر: 1940 جنيهًا للطن.
- أسمنت وادي النيل: 1870 جنيهًا للطن.
- أسمنت المعلم: 1860 جنيهًا للطن.
- أسمنت حلوان: 1940 جنيهًا للطن.
- أسمنت السويدي: 2130 جنيهًا للطن.
- أسمنت المخلوط: 1270 إلى 1380 جنيهًا للطن.
- أسمنت المقاوم: 1950 إلى 2050 جنيهًا للطن.
- أسمنت الأبيض: 3500 إلى 3600 جنيهًا للطن.
- أسمنت المعلم: 1،900 جنيه
- اسمنت السهم: 1،890 جنيه
- أسمنت الفهد : 1،890 جنيه
- أسمنت وادي النيل : 1،880 جنيه
- أسمنت المسلح: 2،020 جنيه
- جنوب الوادي: 1،890 جنيه
- أسمنت المخصوص: 1،920 جنيه.