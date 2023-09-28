سجلت بعض أسعار الحديد ارتفاعًا جديدًا في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر، فارتفع سعر حديد عز بنحو 3000 جنيه، فيما استقرت باقي أسعار شركات الحديد، كما سجلت بعض أسعار مصانع الأسمنت ارتفاعًا، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي: أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 28-9-2023.

سعر طن الحديد

سعر الحديد الاستثماري للطن اليوم 35006.94 جنيه، بارتفاع قدره 836.01 جنيه.

سعر حديد عز للطن اليوم 36016.65 جنيه، بارتفاع قدره 3384.5 جنيه مقارنة بسعره في اليوم السابق.

حديد المصريين: 34.999 جنيهًا للطن.

حديد الجارحي: 34.999 جنيهًا للطن.

حديد السويس: 34.999 جنيهًا للطن.

حديد الفتح: 34.999 جنيهًا للطن.

حديد بشاي: 34.999 جنيهًا للطن.

حديد العشري: 34.999 جنيهًا للطن.

حديد التسليح (8 مم): 19.23 جنيهًا للكيلو.

حديد التسليح (10 مم): 21.74 جنيهًا للكيلو.

حديد التسليح (12 مم): 24.25 جنيهًا للكيلو.

حديد التسليح (14 مم): 26.76 جنيهًا للكيلو.

حديد التسليح (16 مم): 29.27 جنيهًا للكيلو.

سعر الأسمنت اليوم