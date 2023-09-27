بداية التعاملات| سعر صرف الدولار والعملات الأوروبية والعربية

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الأربعاء في البنوك المصرية، وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

أسعار اليورو

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية " اليورو" تراجعا بقيمة 8 - 9 قروش شراء وبيع في بداية تعاملاتها بالبنوك المصرية.

ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 32.46 جنيه للشراء و 32.61 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 32.56 جنيه للشراء، و 32.73 جنيه للبيع.

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 32.66 جنيه للشراء، 32.77 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

كما سجل الجنيه الإسترليني تراجعا بقيمة 16 - 19 قرشا شراء وبيع في بداية التعاملات في البنوك المصرية.

ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الاسترليني 37.33 جنيه للشراء و 37.53 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 37.56 جنيه للشراء، و 37.73 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 37.53 جنيه للشراء 37.66 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية

سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي تراجعا إلى أقل من 100 جنيه، حيث سجل 98.85 جنيه للشراء و 99.73 جنيه للبيع، وفقًا للبنك الأهلي المصري.