"تراستون" و"مدرستى" تصلان إلى التصفيات النهائية بـ"الفرصة"

حصلت شركة "تراستون" على 4 أصوات من أعضاء لجنة تحكيم برنامج "الفرصة" بينما حصل مشروع "مدرستي" على 5 أصوات لتصلا إلى مرحلة التصفيات الأخيرة من هذا الموسم.

وحصلت شركة "إكستراكتور كو" على صوتين فقط، بينما حصلت "إنسيوكير" على 3 أصوات ولم تحصل "توريدات" على أي صوت.

وبهذه النتيجة وصلت شركتا "مدرستي" و"تراستون" إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات برنامج "الفرصة" في أول جولة إقصائية للخمس شركات التي ضمت شركات: "تراستون، مدرستي، إكستراكتور كو، إنسيوكير، وتوريدات".

"الفرصة" مع لميس الحديدي هي أكبر مسابقة تليفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة، وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية التي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

"الفرصة" مع لميس الحديدي أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويُذاع كل أربعاء في التاسعة مساء على قناة "ON".