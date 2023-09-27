الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"تراستون" و"مدرستى" تصلان إلى التصفيات النهائية بـ"الفرصة"

برنامج الفرصة
برنامج "الفرصة"

حصلت شركة "تراستون" على 4 أصوات من أعضاء لجنة تحكيم برنامج "الفرصة" بينما حصل مشروع "مدرستي" على 5 أصوات لتصلا إلى مرحلة التصفيات الأخيرة من هذا الموسم. 

وحصلت شركة "إكستراكتور كو" على صوتين فقط، بينما حصلت "إنسيوكير" على 3 أصوات ولم تحصل "توريدات" على أي صوت.

وبهذه النتيجة وصلت شركتا "مدرستي" و"تراستون" إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات برنامج "الفرصة" في أول جولة إقصائية للخمس شركات التي ضمت شركات: "تراستون، مدرستي، إكستراكتور كو، إنسيوكير، وتوريدات".

"الفرصة" مع لميس الحديدي هي أكبر مسابقة تليفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة، وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية التي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

"الفرصة" مع لميس الحديدي أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويُذاع كل أربعاء في التاسعة مساء على قناة "ON".

الفرصة برنامج الفرصة تراستون مدرستي لميس الحديدى لجنة تحكيم الفرصة

مواد متعلقة

10 شركات يتنافسون على جائرة 2 مليون جنيه بالحلقة الأخيرة من "الفرصة"

الأكثر قراءة

"التموين" تستورد 200 ألف طن سكر خام

تفاصيل حوار الرئيس السيسى مع الشيخ الطاروطى

تحذيرات بخطورتها.. "الأرصاد" تكشف ظواهر جوية تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة

تفاصيل شكوى لاعبى الزمالك من أوسوريو

اتخطبت لغيره.. شاب ينهى حياة طليقته أمام مصنع بالعمرانية

مصرع طالب على يد والده وعمه بميت غمر بمحافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل): ُمنحنى العنف وآليات التفكيك (1)

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

منى رجب

اكتشفت مدينة الغردقة بمواقعها وشواطئها الخلابة

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم