كأس الرابطة: أرسنال يتقدم على برينتفورد بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، لاعب المنتخب الوطني، على مضيفه برينتفورد في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات دور الـ16 لبطولة كأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة، بهدف دون رد.

وسيطر فريق ارسنال على مجريات اللعب من بداية المباراة كما كان الطرف الأفضل على مستوى المحاولات الهجومية، بينما لم يخلق لاعبو فريق برينتفورد أي خطورة على مرمى الجانرز طوال أحداث الشوط.

وضغط لاعبو فريق أرسنال من المناطق المتقدمة لفريق برينتفورد من أجل تسجيل هدف مبكر وتأكيد فرض سيطرتهم على مجريات المباراة.

وسجل ريس نيلسون الهدف الأول لفريق أرسنال في الدقيقة الثامنة من بداية الشوط.

واستمرت المحاولات الهجومية من لاعبي فريق أرسنال لتسجيل ثاني الأهداف وزيادة تقدمهم في النتيجة والتأكيد على رغبتهم في تحقيق الفوز، بينما حاول لاعبو فريق برينتفورد امتصاص ضغط وهجوم لاعبي أرسنال والعمل على تنفيذ هجمة مرتدة مباغتة وتسجيل هدف التعادل.

وهدد لاعبو أرسنال مرمى فريق برينتفورد بأكثر من محاولة وكانوا قريبين من تسجيل الهدف الثاني.



وسدد لاعبو فريق أرسنال كرتين على المرمى من4 محاولات وخرجت كرتين من الملعب، فيما لم يسدد فريق برينتفورد أي كرة على المرمى من محاولتين خرجت إحداهما من الملعب والأخرى اعترضها الدفاع.



واستحوذ أرسنال على مجريات اللعب بنسبة 63% مقابل 37% لصالح فريق برينتفورد.



تشكيل أرسنال لمباراة برينتفورد بكأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة

في حراسة المرمى: أرون رامسديل.

خط الدفاع: تاكهيرو تومياسو، بن وايت، جابرييل، جاكوب كيويور

وسط الملعب: جورجينو، كاي هافيرتز، إيميل سميث رو.

الهجوم: نيلسون، ساجوير، إيدي نيكيتاه.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: هين، سيدرك، سوييت، والتيرس، أولكساندر زينشنكو، محمد النني، مارتن أوديجارد، جوزير، دوبيري، جابرييل خيسوس.