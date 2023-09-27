الننى بديلًا.. أرتيتا يعلن تشكيل أرسنال لمباراة برينتفورد بكأس الرابطة

أعلن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، لاعب المنتخب الوطني، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه برينتفورد ضمن لقاءات دور الـ32 لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ويقود إيدي نيكيتياه هجوم فريق أرسنال في مباراة اليوم، فيما يجلس محمد النني، لاعب المنتخب الوطني على دكة البدلاء.

وجاء التشكيل على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: أرون رامسديل.

خط الدفاع: تاكهيرو تومياسو، بن وايت، جابرييل، جاكوب كيويور

وسط الملعب: جورجينو، كاي هافيرتز، إيميل سميث رو.

الهجوم: نيلسون، ساجوير، إيدي نيكيتاه.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: هين، سيدرك، سوييت، والتيرس، أولكساندر زينشنكو، محمد النني، مارتن أوديجارد، جوزير، دوبيري، جابرييل خيسوس.

ويتطلع أرسنال لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل التقدم خطوة في طريق المنافسة على اللقب خاصة في ظل رغبة الفريق في العودة لتحقيق البطولات بعدما نجح في الفوز بلقب الدرع الخيرية في بداية الموسم بالفوز على مانشستر سيتي، بينما يتسلح برينتفورد بالحالة الإيجابية والنتائج الجيدة التي يقدمها الفريق في الدوري الانجليزي منذ بداية الموسم ويرغب في خطف انتصار مباغت يقتحم به المنافسة على لقب كأس الرابطة، آملًا في حصد أولى بطولاته بعد التأهل للدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج.

وسبق أن كشف الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق عن غياب ديكلان رايس وبوكايو ساكا عن مباراة اليوم.

وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “ساكا كان يعرج بشكل سيئ بعد الديربي وكان يجب إخراجه، لم يتمكن من المشاركة في الحصة التدريبية وهناك فرصة لغيابه ضد بورنموث”.

وأضاف: "رايس لم يتدرب معنا بعد ولم يتمكن من إكمال المباراة، نأمل ألا تكون إصابة سيئة، نحن واثقون أنها ليست إصابة قوية لكن لا يزال يشعر بعدم الارتياح واضطر إلى مغادرة الملعب وهذه ليست علامة جيدة، لا يزال الأمر مشكوكًا فيه”.