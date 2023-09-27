يسرى المغازى مهنئًا السيسى بالمولد النبوى الشريف: "قيادتكم للوطن تُسعد كل بيت"

هنأ النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، قائلًا: ذكرى دينية عطرة تهل على مصر تحت قيادة الرئيس، وهو يستكمل مشوار البناء والتعمير وسط حالة من الأمن والأمان.

وأكد المغازي في بيان صحفي له اليوم، على السعادة العارمة والفرحة الموجودة في كل منزل مصري على مدى سنوات لتبوؤ الرئيس السيسي قيادة الوطن بما قدمه ولا يزال من إنجازات ضخمة ومتواصلة في كافة المجالات.

وقال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن هذه الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف، تهل على الوطن للتعلم والعبرة والعظة من سيرة مولد نبي الهدي والسلام والرحمة.

ذكرى عطرة في توقيت مهم للوطن

وأشار المغازي إلى أنها تهل على مصر بعد أن أعلنت الهيئة الوطينة للانتخابات، عن مواعيد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو استحقاق دستوري في منتهى الأهمية للوطن.

وقال النائب: قوة الوطن واستقراره وإنجاز كل الاستحقاقات في مواقيتها يؤكد ويكشف ما فعله السيسي طوال السنوات الماضية من جهود جبارة.

واختتم المهندس يسري المغازي بالدعوة لله سبحانه وتعالى، أن يوفق القيادة السياسية لما فيه صالح البلاد وتستكمل مصر على يديه معالم الجمهورية الجديدة والوطن القوي القادر على العبور للمستقبل.

تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد هنأ المصريين بذكرى المولد النبوي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلًا: "أهنئ الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تلك الذكرى العطرة التي نستدعي فيها كل معاني الرحمة والمحبة والسلام والهدى، ونستلهم منها الحكمة والموعظة الحسنة التي أرساها نبينا الكريم ودعا إليها فكان الرحمة المهداة والقدوة والمثل".