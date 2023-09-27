الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

يسرى المغازى مهنئًا السيسى بالمولد النبوى الشريف: "قيادتكم للوطن تُسعد كل بيت"

النائب يسري المغازي
النائب يسري المغازي

هنأ النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، قائلًا: ذكرى دينية عطرة تهل على مصر تحت قيادة الرئيس، وهو يستكمل مشوار البناء والتعمير وسط حالة من الأمن والأمان.

txt

كلمة الرئيس السيسى فى احتفالية المولد النبوى: نثق فى الله وقدرة شعبنا على اجتياز الصعاب مهما كانت

وأكد المغازي في بيان صحفي له اليوم، على السعادة العارمة والفرحة الموجودة في كل منزل مصري على مدى سنوات لتبوؤ الرئيس السيسي قيادة الوطن بما قدمه ولا يزال من إنجازات ضخمة ومتواصلة في كافة المجالات.

وقال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن هذه الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف، تهل على الوطن للتعلم والعبرة والعظة من سيرة مولد نبي الهدي والسلام والرحمة.

txt

رئيس جامعة الأزهر يهنئ الرئيس السيسى بذكرى المولد النبوى الشريف

ذكرى عطرة في توقيت مهم للوطن

وأشار المغازي إلى أنها تهل على مصر بعد أن أعلنت الهيئة الوطينة للانتخابات، عن مواعيد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو استحقاق دستوري في منتهى الأهمية للوطن.

وقال النائب: قوة الوطن واستقراره وإنجاز كل الاستحقاقات في مواقيتها يؤكد ويكشف ما فعله السيسي طوال السنوات الماضية من جهود جبارة.

واختتم المهندس يسري المغازي بالدعوة لله سبحانه وتعالى، أن يوفق القيادة السياسية لما فيه صالح البلاد وتستكمل مصر على يديه معالم الجمهورية الجديدة والوطن القوي القادر على العبور للمستقبل.

txt

حزب "المؤتمر" يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي 

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد هنأ المصريين بذكرى المولد النبوي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلًا: "أهنئ الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تلك الذكرى العطرة التي نستدعي فيها كل معاني الرحمة والمحبة والسلام والهدى، ونستلهم منها الحكمة والموعظة الحسنة التي أرساها نبينا الكريم ودعا إليها فكان الرحمة المهداة والقدوة والمثل".

المولد النبوي تهنئة الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشؤون العربية

الأكثر قراءة

ننشر صورة المتهم باطلاق الرصاص على موظفة الآثار بجامعة القاهرة

مأموريات للقبض على المتهم بإنهاء حياة موظفة جامعة القاهرة

تفاصيل حوار الرئيس السيسى مع الشيخ الطاروطى

الأهلى يواجه سيراميكا كليوباترا فى نصف نهائى كأس السوبر المصرى

تحذيرات بخطورتها.. "الأرصاد" تكشف ظواهر جوية تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة

تفاصيل شكوى لاعبى الزمالك من أوسوريو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل): ُمنحنى العنف وآليات التفكيك (1)

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

منى رجب

اكتشفت مدينة الغردقة بمواقعها وشواطئها الخلابة

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم