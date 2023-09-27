الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

آسيا تايمز: أوكرانيا تحقق مكاسب قليلة بينما تكبدت خسائر فادحة بالدعم الغربى

اوكرانيا
اوكرانيا

ذكرت صحيفة آسيا تايمز، اليوم، أن أوكرانيا تنزف جنودًا وتخسر الأسلحة الغربية بينما تقترح الولايات المتحدة مجموعة من الإصلاحات لإدارة زيلينسكي المتعثرة.

وبحسب الصحيفة الأسيوية في تقرير لها، فقد تضررت دبابات ليوبارد 2 وغيرها من المركبات المدرعة الغربية في الأسبوع الأول من الهجوم المضاد الأوكراني. 

وأضاف التقرير يستمر الهجوم الأوكراني المضاد، لكن يبدو أنه أقل كثافة، ولم تحقق أوكرانيا أي تقدم ملموس حتى الآن، وفي بعض الحالات، تم صد قواتها.

ونشر الروس بعض الأرقام عن الخسائر الأوكرانية في سبتمبر حتى الآن، وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو خلال اجتماع لمجلس الوزراء إن أوكرانيا فقدت أكثر من 17 ألف جندي حتى الآن هذا الشهر.

ثلاث دبابات غربية 

 

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ووفقا له، فقدت كييف ثلاث دبابات غربية الصنع، بما في ذلك دبابتين ألمانيتين من طراز ليوبارد ودبابة بريطانية تشالنجر.

وتشمل الأرقام أيضًا فقدان سبع مركبات قتالية من طراز برادلي أمريكية الصنع، و77 مدفعًا أمريكيًا من طراز M777 هاوتزر، و51 مدفعًا ذاتية الدفع مصنوعة في ألمانيا وفرنسا وبولندا والولايات المتحدة.

ويقول الروس إنهم دمروا نظام الدفاع الجوي ستورمر بريطاني الصنع، وتعد Stormer هي مركبة عسكرية مدرعة تصنعها شركة Alvis Vickers البريطانية، والمعروفة الآن باسم BAE Systems Land & Armaments، وتستخدم صواريخ اعتراضية موجهة بالليزر، ومن المفترض أن تدمر الطائرات التي تحلق ببطء، وخاصة المروحيات، والطائرات دون طيار.

نظام الدفاع الجوي ستورمر بريطاني الصنع، ووصلت بعض دبابات أبرامز الأمريكية إلى أوكرانيا قبل الموعد المحدد.

حيث يقول رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف، رئيس المديرية الرئيسية للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية (GRO)، إن دبابات أبرامز يجب أن تكون مخصصة للعمليات الخاصة ولا تستخدم في القتال العام لأنه سيتم تدميرها.

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