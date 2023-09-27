مفتي أوكرانيا يوضح مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي في بلاده (فيديو)

قال الشيخ أحمد تميم، مفتى أوكرانيا، إنه يتم تخصيص شهر ربيع الأول، فى كافة المدن والقرى فى أوكرانيا، حيث يوجد المسلمون من قوميات ولغات مختلفة، للاحتفال بذكرى المولد النبوي، لافتا إلى أن الجميع يجتمعون على محبة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالذكر وإطعام الطعام، وتلاوة القرآن الكريم.

وأضاف مفتى أوكرانيا، اليوم الأربعاء، خلال احتفالية خاصة بالمولد النبوي الشريف عبر قناة الناس الفضائية: "ندعو أيضا غير المسلمين لحضور هذه المناسبة الشريفة، أيضا يقبل الكثير من المسلمين للتبرك بالشعرة النبوية الشريفة، الموجودة فى أوكرانيا، حيث نقوم بالانتقال من قرية إلى أخري".

واستكمل الشيخ أحمد تميم : "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن الكريم، كما وصفته أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها".

احتفالية قناة الناس بالمولد النبوي

احتفالا بـ المولدِ النبويِّ الشريفِ تُقدّمُ «قناة الناس» على مدار اليوم الأربعاء، بدءًا من الواحدة ظهرا، احتفالية خاصةً عن الملامح الحضارية والقيم الإنسانية في سيرة سيد المرسلين سيدنا محمد صلّى الله عليه وسلم.

وتقدم قناة الناس على مدار اليوم، باقةً مختارةً من البرامجِ النادرةِ والتراثيةِ، ولقاءاتٍ خاصةً مع كوكبةٍ من كبارِ العلماءِ والدعاةِ والواعظاتِ، يستعرضُ فيها مولدَ سيدِنا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ونشأتَهُ المباركةَ، وشمائلَهُ الشريفةَ، ودور المرأة في حياتِه صلى الله عليه وسلم وحُكمَ الِاحتفالِ بمولدِهِ صلى الله عليه وسلم.

وتختم قناة الناس الاحتفالية بسهرةٍ خاصةٍ مع باقةٍ متميزةٍ منَ الأناشيدِ والمدائحِ النبوية، يقدمها المنشد الديني يحيى نادي والمنشد الديني بهاء نادي.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.