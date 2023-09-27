الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مفتي أوكرانيا يوضح مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي في بلاده (فيديو)

قناة الناس
قناة الناس

قال الشيخ أحمد تميم، مفتى أوكرانيا، إنه يتم تخصيص شهر ربيع الأول، فى كافة المدن والقرى فى أوكرانيا، حيث يوجد المسلمون من قوميات ولغات مختلفة، للاحتفال بذكرى المولد  النبوي، لافتا إلى أن الجميع يجتمعون على محبة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالذكر وإطعام الطعام، وتلاوة القرآن الكريم. 

عضو هيئة كبار العلماء: ميلاد سيدنا محمد هو التاريخ الذي أخرج الله به العالم من الظلمات إلى النور

احتفالية خاصة بمولد النبى الشريف على شاشة قناة "الناس"

وأضاف مفتى أوكرانيا، اليوم الأربعاء، خلال احتفالية خاصة بالمولد النبوي الشريف عبر قناة الناس الفضائية: "ندعو أيضا غير المسلمين لحضور هذه المناسبة الشريفة، أيضا يقبل الكثير من المسلمين للتبرك بالشعرة النبوية الشريفة، الموجودة فى أوكرانيا، حيث نقوم بالانتقال من قرية إلى أخري".

واستكمل الشيخ أحمد تميم : "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن الكريم، كما وصفته أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها".

احتفالية قناة الناس بالمولد النبوي

احتفالا بـ المولدِ النبويِّ الشريفِ تُقدّمُ «قناة الناس» على مدار اليوم الأربعاء، بدءًا من الواحدة ظهرا، احتفالية خاصةً عن الملامح الحضارية والقيم الإنسانية في سيرة سيد المرسلين سيدنا محمد صلّى الله عليه وسلم.

وتقدم  قناة الناس على مدار اليوم، باقةً مختارةً من البرامجِ النادرةِ والتراثيةِ، ولقاءاتٍ خاصةً مع كوكبةٍ من كبارِ العلماءِ والدعاةِ والواعظاتِ، يستعرضُ فيها مولدَ سيدِنا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ونشأتَهُ المباركةَ، وشمائلَهُ الشريفةَ، ودور المرأة في حياتِه صلى الله عليه وسلم وحُكمَ الِاحتفالِ بمولدِهِ صلى الله عليه وسلم.

وتختم قناة الناس الاحتفالية بسهرةٍ خاصةٍ مع باقةٍ متميزةٍ منَ الأناشيدِ والمدائحِ النبوية، يقدمها المنشد الديني يحيى نادي والمنشد الديني بهاء نادي.

 

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس مفتي أوكرانيا محبة سيدنا النبي الشعرة النبوية الشريفة أوكرانيا كان خلقه القرآن الكريم احتفالية قناة الناس بالمولد النبوي الشركة المت

مواد متعلقة

عضو هيئة كبار العلماء: ميلاد سيدنا محمد هو التاريخ الذي أخرج الله به العالم من الظلمات إلى النور

احتفالية خاصة بمولد النبى الشريف على شاشة قناة "الناس"

قناة الناس|لماذا حرم الله أكل لحم الحمير؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

قناة الناس| حكم قول "صدق الله العظيم" بعد الانتهاء من قراءة السور فى الصلاة (فيديو)

قناة الناس| هاني تمام يكشف دلائل وأسرار محبة النبي (فيديو)

قناة الناس..كيف نحتفل بالمولد النبوى الشريف؟.. هانى تمام يجيب (فيديو)

أكاديمي مغربي بملتقى التصوف العالمي: القيم الدينية الإسلامية أخلاقية ووطنية شاملة

قناة الناس.. أمين الفتوى يوضح الفرق بين البدعة فى الدين والدنيا (فيديو)

الأكثر قراءة

مسئولة جنائيًا.. حيثيات حبس عارضة الأزياء سلمى الشيمي عامين

فيضانات قاتلة تضرب جنوب إفريقيا.. تدمير البنية التحتية وتحذيرات من سقوط ضحايا

"كان على علاقة بها".. تفاصيل صادمة حول مقتل موظفة داخل كلية الآثار على يد زميلها

اتقدملها ورفضته.. مفاجأة في مقتل "موظفة آثار القاهرة"

دخل بسلاح ناري الجامعة.. القصة الكاملة لإطلاق النيران على موظفة كلية الآثار

محمد صلاح رابع أعلى اللاعبين أجرًا فى الدورى الإنجليزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل): ُمنحنى العنف وآليات التفكيك (1)

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

منى رجب

اكتشفت مدينة الغردقة بمواقعها وشواطئها الخلابة

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (4)

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى في جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم