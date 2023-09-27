الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

كتلة "نواب مصر" تعلن دعم ترشح الرئيس السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية

تأييد ترشح الرئيس
تأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى

أعلنت كتلة نواب مصر والتى تضم عدد من النواب الحاليين والسابقين، دعم وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لانتخابات رئاسة الجمهورية لفترة جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والأمن لشعب مصر العظيم.

وذكر أعضاء كتلة نواب مصر فى بيان وقعوا عليه، أن هذا الموقف ينطلق من إحساس بالمسئولية الوطنية تجاه مصر فى هذة المرحلة الصعبة من تاريخها وحتى يمكن عبور تلك التحديات والانطلاق إلى الجمهورية الجديدة التى دشنها الرئيس السيسي.

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ودعا البيان جماهير الشعب المصرى العظيم إلى أهمية المشاركة فى الانتخابات وضرب المثل أمام دول العالم التى سوف تتابع هذة الانتخابات باهتمام كبير.

الموقعون علي البيان 

وقد وقع على هذا البيان كلا من: النواب السابقين صبرى طنطاوى وخالد سيف وكمال الوحيلى وأحمد السيد عبدالقادر ومصطفى الحوت وعمر مصيلحى وعدلى النقيب وربيع ابولطيعة وعبدالحكيم العش وعبدالمقصود السعيد.ستو وماهر مصيلحى وسامى محمد محمد الرشيدى ومحسن محمد صادق وهاشم محمد ومحيى الزيدى وإبراهيم عبدالله شاهين وحسام شاهين وعبدالرازق الخطيب وطلعت مطاوع والدكتور سيد الفيومى وصلاح عبده خليل وكمال أحمد وجمال عبدالعزيز شاهين ومحمد فواز ومحمد الكورانى وعماد محروس ورشاد البرتقالى والدكتور مجدى علام ورجب حميدة وشبل همام وموسى عبدالخالق ومحمد ابوهلالى وفكرى زلط ومحمد سين عبدالمقصود ومحمود عثمان والحسينى أبوقمر وطارق حسن عمار وعبدالرحمن راضى وماجد السيد وأحمد الضبع وعبداللاه عبدالحميد وحسين فايز ابوالوفا وناشد المالكى وأيضا النواب السابقين حمزة ابو سحلى وعصام عبدالستار الخولى وفاروق عبدالرازق البيلى وشرف الدين محمد شرف الدين وإبراهيم أبوشادى وأحمد محمود بيومى ومحمد قويطة وحسام الشاعر وثروت فتح الباب والدكتور سمير رشاد ابوطالب وأحمد مصطفى ومحمود خميس وشوقى عبدالعليم وايمن فتحى وهشام سليمان وعثمان الديساوى ومجدى البساطى وخالد زردق ورمضان الزينى وتامر الشهاوى.

ووقع البيان أيضا النواب عصام عبدالغفار وحسين عبدالسميع وصلاح فرج وعلاء طاحون وحسين عوض والدكتور محمد فتحى والدكتور محمد حمام وناجى عبدالمنعم وعطية مسعود ومجدى محمود ابراهيم وبلال السيوى وأحمد رسلان وهانى سرور وسيد أحمد وشادية ثابت.

وأكد النواب الموقعون على البيان أن استمرار قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمصر هو مطلب شعبى لأبناء مصر لمواجهة التحديات والعبور بها إلى الأمن والأمان والجمهورية الجديدة.

 

كتلة نواب مصر عبد الفتاح السيسي الانتخابات السيسي مسيرة البناء والتنمية

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