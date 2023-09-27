"كمِّل مشوارك".. النواب يواصلون تزكية السيسى للترشح للانتخابات الرئاسية: صادق فى وعوده للمصريين

واصل أعضاء مجلس النواب توافدهم على مقر الأمانة العامة لمجلس النواب، لليوم الثانى على التوالى، للتوقيع على نماذج تزكية المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية، وشهد البهو الفرعونى بالمجلس حضور عدد كبير من نواب الأحزاب البرلمانية المختلفة، من أجل تزكية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكد المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أن الأمانة العامة للمجلس أتاحت، منذ صباح أمس، نماذج تزكية أعضاء المجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية، والمعدة من قِبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلًا لنص المادة «١٤٢» من الدستور التى تقضى بأن يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح ٢٠ عضوًا من أعضاء مجلس النواب، والمادة ١٠٨ من اللائحة الداخلية للمجلس التى تنظم إجراءات ذلك.

حسام عوض الله: أفضل من يحكم مصر وجدير بمواصلة إنجازاته

قال النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إنه زكى الرئيس عبدالفتاح السيسى لأنه أفضل من يصلح لحكم مصر، والأكثر جدارة لتكملة مشوار الإنجازات. وأضاف أن الرئيس السيسى حقق إنجازات كبيرة فى مجال الطاقة والكهرباء، ويكفى ما حدث خلال الـ١٠ سنوات الماضية، والجميع يعلم أنه فى بداية حكمه مصر كان ملف الطاقة والكهرباء بلا بنية أساسية، وهو ما تغير الآن، فهناك تنوع فى مصادر الطاقة، من طاقة متجددة واكتشافات الغاز والبترول، كما أن الرئيس اهتم كثيرًا بملف البيئة، قائلًا: «جئنا اليوم لنقول للرئيس كمل مشوارك».

أحمد العوضى: حكمته حافظت على الأمن القومى فى كل الاتجاهات الاستراتيجية

أكد اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، نائب رئيس حماة الوطن، أن تزكية الرئيس السيسى من الفروض لما قدمه من تضحيات كبيرة، مضيفًا: «نحن كممثلين للإرادة الشعبية نثق فى الرئيس السيسى، فقد قدم تضحيات لأبناء الوطن منذ انحيازه للإرادة الشعبية فى ٣٠ يونيو وتحمله كل المخاطر والتحديات، وقضى على قوى الشر والضلال، وقضى على الإخوان إلى حيث لا رجعة، كما قضى على الإرهاب وحافظ على الأمن القومى المصرى وصانه، بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وأحدث طفرة فى التسليح للجيش وتعامل بندية كبيرة مع كل القوى، ومنذ توليه المسئولية فى ٢٠١٤ تحققت إنجازات على أرض الواقع».

وأضاف: «الرئيس بنى جمهورية جديدة قوامها الدستور والقانون، وبناء الإنسان المصرى، ويكفى هذا العدد الكبير من المشروعات القومية والمبادرات التى تكفل للمواطن المصرى حياة آدمية، ومن أهمها مبادرة حياة كريمة».

وأكد أن حزب «حماة وطن» من أول الأحزاب التى أعلنت عن عدم الدفع بمرشح للحزب، وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى لاستكمال مسيرة البناء.

وأشار إلى حكمة الرئيس واتخاذه القرارات التى حافظت على الأمن القومى المصرى فى كل الاتجاهات الاستراتيجية، مؤكدًا أنه نجا بالدولة المصرية وحافظ على الدولة والأمن القومى المصرى.

وقال: «نؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية مقبلة لاستكمال مسيرة العطاء، وجنى مصر ثمار ما قدمه».

وعن الأزمة الاقتصادية، أوضح اللواء أحمد العوضى أنها بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التى أثرت كثيرًا على أزمة الغذاء فى العالم، وليس على مصر وحدها. وأضاف: «الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للحد من تأثيرها، خاصة على محدودى الدخل مثل زيادة الأجور والمعاشات وتكافل وكرامة، بالإضافة إلى جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى، وما يقدمه من دور فى مساندة الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية».

سولاف درويش: قضى على أزمات الصحة والعشوائيات

قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، عضو حزب مستقبل وطن، إن حجم التطوير الذى حدث فى مصر يعد إعجازًا وليس إنجازًا. وأضافت: «نقول للرئيس كمل، ونطالبه باستكمال المشوار الذى بدأه والإنجازات التى تحققت على يده، وأصبحت لمصر مكانة عالية بين الأمم، فالرئيس استطاع خلال الفترة الماضية إعادة مصر إلى مكانتها، وأصبحت للسياسة الخارجية المصرية قوة ونفاذ فى محيطيها الإقليمى والدولى، وباتت لاعبًا مهمًا للغاية فى كل القضايا، وأعادت العلاقات مع الجميع فى إطار من الندية والتكافؤ».

وأوضحت أن مصر شهدت مشروعات قومية وبنية تحتية فى كل المجالات، من أبرزها اقتحام ملف العشوائيات وتطويرها، ثم مبادرة «حياة كريمة»، ومبادرات متعددة فى كل المجالات للعمل على بناء المواطن المصرى فى مجال الصحة مثل «١٠٠ مليون صحة»، والقضاء على قوائم الانتظار، والقضاء على فيروس «سى»، وغيرها.

وتابعت: «تم الاهتمام بالتعليم وتصحيح منظومة التعليم، وأيضًا منظومة الحماية الاجتماعية عبر العديد من المبادرات والربامج، من بينها برنامجا تكافل وكرامة، كما أن الرئيس دعم بكل قوة كل فئات الشعب، منها المرأة المصرية، وذوو الهمم».

ميرال جلال هريدى: اهتم ببناء الإنسان والتنمية بمفهومها الشامل

قالت النائبة ميرال جلال هريدى، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إنها زكت الرئيس عبدالفتاح السيسى لخوض الانتخابات الرئاسية، نظرًا لأنها تزكى الصادق فى وعوده للمصريين، والأمين فى تحمل المسئولية، إذ أوفى بكل الوعود التى قطعها على نفسه منذ أن تولى حكم مصر، فى ظل مرحلة حرجة من تاريخها المعاصر.

وأضافت: «هو أول رئيس اهتم بالتنمية بمفهومها الشامل، الذى يتواكب فيه بناء الدولة، وبناء الإنسان فى وقت واحد، والجميع يعلم ما كانت عليه الأوضاع فى البلاد حين استلم الرئيس الحكم، وحجم التحديات التى واجهتها القيادة السياسية، فى ظل شبه دولة بلا أمن أو أمان، وبلا بنية تحتية وفى ظل حالة انهيار كبير».

وأشارت إلى أن مصر استطاعت فى عهد الرئيس السيسى استعادة دوريها الإقليمى والدولى، فضلًا عن تحسين البنية التحتية على مختلف المحاور، قائلة: «الرئيس وعد بأن مصر ستكون قد الدنيا، وقد كان ووجدنا تغييرًا فى كامل الحياة بمصر، حيث نرى إنشاء الطرق والكبارى والبنية التحتية من كهرباء وصرف صحى ومحطات مياه واتصالات، وغيرها من الأمور التى غيّرت وجه الحياة».

وتابعت: «لم يكتف الرئيس بذلك، بل اهتم ببناء الإنسان كما اهتم ببناء الدولة، ووجدنا العديد من المبادرات الرئاسية». وعما يُثار حول عدم كفاية المدة الزمنية لتزكية المرشحين سواء بالتوكيلات أو تزكية النواب، قالت النائبة البرلمانية: «وفقًا لما ينص عليه الدستور فإن الفترة الزمنية التى خصصتها الهيئة الوطنية للانتخابات هى فترة كافية للغاية، وهى مماثلة لما كانت عليه فى الانتخابات الرئاسية الماضية».

إبراهيم المصرى: حريص على الدولة وصالح شعبها

قال النائب ابراهيم المصرى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن الرئيس السيسى حريص على الدولة المصرية، ويعمل من أجلها ولصالح شعبها، لذلك جئنا لتزكية الرئيس السيسى ونطالبه بتكملة المشوار فى بناء الجمهورية الجديدة.