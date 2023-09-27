ريال مدريد يتقدم على لاس بالماس بهدف براهيم دياز في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ولاس بالماس ضمن لقاءات الجولة السابعة لبطولة الدوري الإسباني بتقدم ريال مدريد بهدف دون رد.

واستحوذ ريال مدريد على مجريات اللعب من بداية المباراة كما ضغط على دفاعات فريق لاس بالماس من أجل تسجيل هدف مبكر، فيما تراجع فريق لاس بالماس للدفاع وحاول منع لاعبي ريال مدريد من الوصول لمرماهم.

وهدد لاعبو فريق ريال مدريد مرمى لاس بالماس بأكثر من فرصة وكانوا الطرف الأكثر خطورة على المرمى ولكن كل المحاولات الهجومية اتسمت بالتسرع في إنهاء الهجمة وخاصة من خوسيلو الذي أهدر أكثر من فرصة محققة لتسجيل هدف التقدم لفريقه.

واستمرت السيطرة من لاعبي ريال مدريد طوال أحداث الشوط الأول وانحصر اللعب في منتصف الملعب الخاص بفريق لاس بالماس، وتصدى حارس مرمى الفريق الضيف لأكثر من فرصة من لاعبي ريال مدريد.

وقطع فريدريكو فالفيردي الكرة من مدافع لاس بالماس واخترق منطقة جزاء لاس بالماس في الدقيقة 43 ولعب كرة عرضية سددها خوسيلو في المرمى وتصدى لها الحارس وتحولت لركنية حولها ناتشو برأسه وأبعدها الدفاع من منطقة الجزاء.

ولم تتوقف المحاولات الهجومية من لاعبي ريال مدريد لتسجيل هدف التقدم، ومرر إدواردو كامافينجا الكرة لخوسيلو داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بقدمه اليسرى وتصدى لها الحارس وخرجت لركنية لعبها فاسكيز وأمسكها الحارس بسهولة.

واستمرت المحاولات الهجومية من لاعبي ريال مدريد لتسجيل هدف التقدم حتى الدقائق الأخيرة من عمر الشوط، وانطلق لوكاس فاسكيز من الجانب الأيمن لمنطقة جزاء لاس بالماس ولعب كرة عرضية ناحية براهيم دياز الذي تسلم الكرة وسددها بيمناه وارتطمت بساق مدافع لاس بالماس وسكنت الشباك.

وسدد لاعبو فريق ريال مدريد 6 كرات على المرمى من 12 محاولة وخرجت كرة خارج الملعب واعترض الدفاع 5 تسديدات، فيما لم يسدد لاعبو فريق لاس بالماس أي كرة على المرمى من 4 محاولات، إإذ خرجت 2 من الملعب واعترض الدفاع مثلهما.



واستحوذ ريال مدريد على مجريات اللعب بنسبة 51% مقابل 49% لصالح فريق لاس بالماس.