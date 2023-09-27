الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

هشام النجار: انتهازية الإخوان قادتهم للتحالف مع الناصريين رغم العداء التاريخى

هشام النجار
هشام النجار

قال هشام النجار، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن التحالف بين جماعة الإخوان الإرهابية والناصريين، ليس سوى تحالف مصالح بعيد كل البعد عن المبادئ.

واجتمعت عناصر الإرهابية بعدد من الناصريين، في تحالف الهدف منه عدم استكمال الرئيس عبدالفتاح السيسي لمسيرته والإخفاق في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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وأضاف النجار في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه رغم الخلافات والاختلافات بين التيارين، إلا أن الإخوان كانوا على مدار تاريخهم السياسي على خلاف وصل حد العداء مع الناصريين والعكس، وعلق: مثل هذه التحالفات تفتقر للأرضية المشتركة من جهة المبادئ والتاريخ والقناعات.

وأوضح الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن هناك انتهازية واضحة ورغبة في قلب حقائق الأشياء، وبدلا من الحقيقة الراسخة بشأن العداء التاريخي بين الناصريين وجماعة الإخوان الإرهابية منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ترغب جماعة الإخوان الإرهابية، وبعض الناصريين اليوم، وليس كلهم في قلب هذه الحقيقة وجعل الجماعة الإرهابية والناصريين في خندق واحد ضد النظام السياسي.

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