تجديد حبس مالك اسطبل خيل لاتهامه بقتل عامل والتعدي على آخرين بالوراق

قرر قاض المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس مالك إسطبل خيل 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل عامل والتعدي على آخرين بمنطقة الوراق.

كانت قد كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة من (مالك اسطبل خيل، كائن بدائرة القسم)، أنه حال حضوره لمحل عمله اكتشف قيام (شخصين) بالتعدي على (آخر) ما أدى لوفاته فأمسك بهما وقام بإيثاقهما داخل الإسطبل وحضر للإبلاغ.

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة، وبإعادة مناقشة المُبلغ اعترف باختلاقه للواقعة وقرر أن (3 من عمال جمع الكرتون) من المتعاملين معه في مجال الخردة عرضوا عليه شراء (2 ميزان وأسطوانة بوتاجاز) كانوا بحوزتهما من متحصلات سرقة وحال قيام المُبلغ بإعطائهم المبلغ المالي المتفق عليه اكتشف سرقة (مبلغ مالي - هاتفه المحمول)، فاتهمهم بالسرقة وقيدهم واحتجازهم داخل المخزن المشار إليه وتعدى عليهم بالضرب، حتى قاموا بإرشاده عن مكان إخفاء المسروقات المستولى عليهما منه.

وعقب ذلك اكتشف وفاة أحدهم فاختمر في ذهنه اختلاق الواقعة على غير الحقيقة خشية مسائلته، ولدى عودته رفقة القوات فوجئ بهروب أحدهم، وأمكن ضبطه وبمواجهته اتهم المُبلغ بإحداث إصابته.