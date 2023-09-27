الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أيمن حقى: سباق ماراثون الرمال "مُبهر" يتفوق على تخيّل العالم

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال أيمن حقي، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية المنظمة لمؤتمر "ماراثون الرمال الدولي" إن ماراثون الرمال الدولي سيقسم على ٣ مراحل بداية من محمية وادي الريان بالفيوم، وسيضم ماراثون الرمال أكثر من ٤٠ دولة، ويحتوي على ٥٠٠ مشارك من دول مختلفة وأغلبهم من الدول الأوروبية.

وتابع المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية المنظمة لمؤتمر "ماراثون الرمال الدولي"، أنهم يسعون أن تظهر مصر بصورة مشرفة أمام دول العالم، والترويج للسياحة البيئية بشكل مختلف، ووجه الشكر لتسهيل المشاركات الدولية في الماراثون، ووجه الدعوة لوسائل الإعلام لتغطية الفعالية.

وأكد أن الفيوم بلد ذو طبيعة خاصة، وسينفذ السباق بشكل عالمي يتفوق على تخيل العالم، متمنيًا أن تنجح النسخة الأولى لإطلاق المؤتمر في مصر.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي ماراثون الرمال الدولي 2023 بالفيوم، بحضور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد عقب عودتها من شرم الشيخ، وسط مشاركة دولية واسعة تحدث للمرة الأولى في تاريخ مسابقات ماراثون الرمال في مصر، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة ووزارة السياحة والآثار.

أيمن حقي ماراثون الرمال الدولي محمية وادى الريان ماراثون الرمال الدولي

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