مسئول أمريكى: واشنطن ما زالت منفتحة على الدبلوماسية مع كوريا الشمالية

قال مسئول أمريكي، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة الامريكية ما زالت منفتحة على الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، حسبما أفادت وكالة رويترز الإخبارية.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، إن المسئولين الأمريكيين "أمنوا عودة" الجندي الأمريكي الذي تم طرده من كوريا الشمالية بعد اكتشاف دخولها بطريقة غير قانونية.

وأكد مسئول كبير في الإدارة أن كينج غادر المجال الجوي الصيني وهو في طريقه إلى قاعدة عسكرية أمريكية لم يحددها.

قام كبار المسئولين في الإدارة بالتفصيل في مكالمة مع الصحفيين بالتحدث عن الجهود التي استمرت أشهرًا لإخراج كينغ من كوريا الشمالية، والتي قالوا إنها "عملية معقدة" شاركت فيها العديد من الوكالات الحكومية الأمريكية ودولتين خارجيتين: السويد، وهي دولة شريكة والصين التي تحافظ واشنطن على علاقات فاترة معها.

وقال المسئولون إن العملية بدأت من منطلق القلق على سلامة كينغ والرغبة في لم شمله مع عائلته.

وقال مسئول إنه بعد أن انطلق كينغ عبر الحدود إلى كوريا الشمالية واحتجزته السلطات هناك بعد ذلك، بدأت الولايات المتحدة في الانخراط في "دبلوماسية مكثفة" واستخدام قنوات متعددة لحث كوريا الشمالية على السماح له بالمغادرة.

وقال مسئولون إن الولايات المتحدة علمت من خلال السويد، التي ساعدت في التوسط في المحادثات مع بيونغ يانغ في الماضي، أن كوريا الشمالية تريد إطلاق سراح كينغ في وقت سابق من هذا الشهر. وقالوا إنه في تاريخ غير محدد، تم نقل الجندي الأمريكي من كوريا الشمالية وعبر الحدود المشتركة مع الصين، حيث استقبلته الولايات المتحدة ثم بدأت عملية نقله إلى وطنه.

جاء ذلك في اعقاب الاعلان عن احتجاز كوريا الشمالية لجندي أمريكي دخل الى البلاد بشكل غير قانوني.

وقال البيت الأبيض إن جنديًا أمريكيًا عبر الحدود إلى كوريا الشمالية عاد إلى الاحتجاز الأمريكي.

الجندي. كان ترافيس كينغ يقوم بجولة مدنية في المنطقة المجردة من السلاح في يوليو عندما انطلق بسرعة عبر الحدود.

وقام كبار المسئولين في الإدارة يوم الأربعاء بتفصيل تفاصيل "العملية المعقدة" لإعادته إلى الوطن، حيث كشف مسئولون كبار في إدارة بايدن يوم الأربعاء أن جنديًا أمريكيًا عبر بشكل غير متوقع إلى كوريا الشمالية قبل شهرين موجود الآن في الحجز الأمريكي.

طرد الجندي ترافيس كينج

وقالت كوريا الشمالية في وقت سابق إنها ستطرد الجندي. ترافيس كينغ، الذي عبر الحدود إلى البلاد في 18 يوليوخلال جولة مدنية في المنطقة الأمنية المشتركة، وهي جزء من المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين كوريا الشمالية والجنوبية.

وقال أحد المسئولين إن "التعقيد العملياتي" للوضع ينطوي على عدة عوامل، بما في ذلك حقيقة أن الحكومة السويدية اضطرت إلى العبور إلى كوريا الشمالية، وأن الولايات المتحدة بحاجة إلى أن تكون مستعدة لاستقبال كينغ في الصين، ولم تقدم الولايات المتحدة أي تنازلات لكوريا الشمالية مقابل كينغ.

وقال مسئول إن الولايات المتحدة ممتنة للحكومة السويدية على "دورها الدبلوماسي في العمل كقوة حماية" للولايات المتحدة في كوريا الشمالية، مما يعني أنها تمثل واشنطن هناك لأنه لا توجد علاقات دبلوماسية بين البلدين.

كما أعرب المسئول عن امتنانه للحكومة الصينية لمساعدتها في "تسهيل العبور الآمن" لكينغ، على الرغم من أن بكين لم تلعب دور الوسيط.

وقال مسئول إن الولايات المتحدة تظل "منفتحة للغاية" على إمكانية الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، وإن نقل كينغ يؤكد أهمية إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة بين البلدين.

وكانت العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ، المتوترة للغاية بالفعل، متوترة في الأشهر الأخيرة، حيث اتهم البيت الأبيض كوريا الشمالية بالدخول في مفاوضات سرية بشأن الأسلحة مع روسيا للمساعدة في تأجيج حربها المستمرة في أوكرانيا.

واعترف كينج بدخول البلاد بشكل غير قانوني لأنه كان "يضمر مشاعر سيئة تجاه سوء المعاملة اللاإنسانية والتمييز العنصري داخل الجيش الأمريكي، وكان يشعر بخيبة أمل بشأن المجتمع الأمريكي غير المتكافئ"، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) التي تديرها الدولة.