ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير استراتيجى: الصين لها دورًا كبيرًا بحل الأزمة بين أمريكا وكوريا الشمالية

الصين
الصين

قال كالفين دارك، خبير استراتيجي، إن الولايات المتحدة تتعامل مع تهديدات كوريا الشمالية وهي غير جديدة وليس معنى ذلك أنها لا تأخذها على محمل الجد.

 

وأضاف “دارك”، خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي تامر حنفي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن كوريا الشمالية كانت دائمًا في نطاق ردار الرئيس الأمريكي جو بايدن، وينبغي على الولايات المتحدة ان تقوم بردعها.

 

وأوضح أن ماقاله جايك سوليفان، مسشار الأمن القومي للولايات المتحدة، أنه تم عرض التفاوض مع كوريا الشمالية وهي غير مشروطة والصين لها دورًا كبيرًا في حل هذه الأزمة لأن لها تأثيرًا كبيرًا على كورويا الشمالية وأن تقنعها بعدم عمل مناورات وأن تدخل في مفاوضات مع كورويا الجنوبية والولايات المتحدة.

 

الولايات المتحدة تبني تحالفات في المنقطة

وأكد أن الولايات المتحدة تبني تحالفات في المنقطة، مشيرًا إلى أن القمة الخاصة بالحلف الأطلنطي والتي حضرتها اليابان وكوريا الجنوبية وتم استخدم لغة مختلفة وأشاروا لدور الصين في إثناء كوريا الشمالية عن موقفها.

استراتيجي كوريا الشمالية الصين الازمة مناورات الولايات المتحدة

مواد متعلقة

إدانات دولية لإطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات

بلينكن: نحتاج تعاونًا لإنهاء برنامج كوريا الشمالية غير القانونى لأسلحة الدمار الشامل

روسيا: لا دليل على سقوط صاروخ كوريا الشمالية فى منطقتنا الاقتصادية

يونهاب: كوريا الشمالية تطلق صاروخًا بالستيًا عابرًا للقارات

أمريكا تندد بإطلاق كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًا

اليابان: كوريا الشمالية تمتلك التكنولوجيا لاستهدافنا بصواريخ مجهزة نوويًا

الأكثر قراءة

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 17 يوليو 2023

ضبط قائد سيارة يسير عكس الاتجاه فى القاهرة

الرئاسة التركية تعاود التعليق على تقارير رشوة بايدن لأردوغان مقابل انضمام السويد إلى الناتو

أجهزة الأمن تكشف تفاصيل سرقة 9 دراجات نارية فى بورسعيد

العثور على جثة شاب سقط من أعلى كوبرى بالهرم

أبرزهم تامر حسنى وراغب علامة ونانسى عجرم.. خريطة حفلات مهرجان العلمين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»

نائبة أمريكية: إسرائيل دولة عنصرية وحل الدولتين يصبح بعيد المنال

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بيت لحم ويطلق الرصاص وقنابل الغاز