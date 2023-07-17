خبير استراتيجى: الصين لها دورًا كبيرًا بحل الأزمة بين أمريكا وكوريا الشمالية

قال كالفين دارك، خبير استراتيجي، إن الولايات المتحدة تتعامل مع تهديدات كوريا الشمالية وهي غير جديدة وليس معنى ذلك أنها لا تأخذها على محمل الجد.

وأضاف “دارك”، خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي تامر حنفي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن كوريا الشمالية كانت دائمًا في نطاق ردار الرئيس الأمريكي جو بايدن، وينبغي على الولايات المتحدة ان تقوم بردعها.

وأوضح أن ماقاله جايك سوليفان، مسشار الأمن القومي للولايات المتحدة، أنه تم عرض التفاوض مع كوريا الشمالية وهي غير مشروطة والصين لها دورًا كبيرًا في حل هذه الأزمة لأن لها تأثيرًا كبيرًا على كورويا الشمالية وأن تقنعها بعدم عمل مناورات وأن تدخل في مفاوضات مع كورويا الجنوبية والولايات المتحدة.

الولايات المتحدة تبني تحالفات في المنقطة

وأكد أن الولايات المتحدة تبني تحالفات في المنقطة، مشيرًا إلى أن القمة الخاصة بالحلف الأطلنطي والتي حضرتها اليابان وكوريا الجنوبية وتم استخدم لغة مختلفة وأشاروا لدور الصين في إثناء كوريا الشمالية عن موقفها.