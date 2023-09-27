الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: الثقافة المصرية حائط الصد ضد كل الأفكار الهدامة

حديث الرئيس عبد الفتاح
حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الكاتب الصحفي شريف عارف، إن الثقافة المصرية كانت وما زالت هي حائط الصد ضد كل الأفكار الهدامة والصانعة للفوضى، مؤكدًا أن الثقافة المصرية هي التي دعمت الهوية الوطنية في مرحلة كان من الممكن أن تسقط فيها مصر.

وأضاف عارف في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" أن الهوية الوطنية مدعمة بأدوات الثقافة الموجودة ساعدت على عدم حدوث ذلك، وبالتالي فإن أي تهديد وتحديات خارجية هدفها بالدرجة الأولى ضرب الهوية الوطنية والعملية الثقافية.

وأشار إلى أن الدولة في مرحلة إعادة البناء حرصت على إعادة النظر في الأنشطة الثقافية، مؤكدًا أن ذلك تحقق بشكل ملموس في عدة مشروعات.

كما أكد أن الأنشطة الثقافية تتطلب ميزانيات كبيرة، وهو ما تسعى إليه الدولة خاصة أن العالم كله الآن يتجه إلى الربط بين فكرة صناعة الثقافة والترفيه، وهذا المبدأ موجود في أغلب دول المنطقة.

شريف عارف: حديث الرئيس عن إعادة بناء الإنسان قائم في الحفاظ على هويته الوطنية

وأوضح، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس عن إعادة بناء الإنسان هو قائم بالدرجة الأولى في الحفاظ على هويته الوطنية.

وتابع: "كما قال الرئيس السيسي إن الحرب على الإرهاب لم تكن للمواجهة العسكرية فقط، لكنها كانت لمواجهة فكر، لأن الفكر الذي يغزو العقول لا بد أن يُواجه بفكر".

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