القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 160 من معهد ضباط الصف المعلمين

احتفلت القوات المسلحة بتخريج الدفعة (160) ضباط صف متطوعين دفعة المساعد أول شهيد / شحاتة مصطفى أبواليزيد، بحضور اللواء أح خالد لبيب مساعد وزير الدفاع، وعدد من قادة القوات المسلحة وقدامى مديرى المعهد، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم منظومة الكفاءة القتالية بضخ دماء جديدة إلى صفوفها.

بدأت مراسم الاحتفال بتقديم الطلبة عرضا رياضيا لتمارين الإعداد البدنى التى تؤدى بشكل يومى داخل المعهد، كما استعرض الطلبة مهاراتهم فى فنون الدفاع عن النفس والسيطرة على الخصم وعبور الموانع المختلفة.

وقدم الطلبة عرضاً للتعليم الأولى والمهارات المتقدمة باستخدام السلاح، وقدمت الموسيقات العسكرية عرضاً متميزاً أظهر مدى التوافق الحركى والدقة فى العزف من الحركة، كما قدموا عروضاً لعدد من الأغانى الوطنية، كما قدمت مجموعات من الطلبة وخريجو المعهد عرضاً عسكرياً يتقدمهم حملة الأعلام، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد راسخ وأصيل وعرفاناً بتضحيات شهدائنا الأبرار‏.

النتيجة النهائية لامتحانات التخرج

وأعقب ذلك قيام كبير معلمى المعهد بإعلان النتيجة النهائية لامتحانات التخرج، ثم جرت مراسم تسليم وتسلم قيادة المعهد من الدفعة (160) إلى الدفعة (161) من ضباط الصف المتطوعين، كما تم الإعلان عن قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين، وردد الخريجون يمين الولاء لمصر وشعبها وأن يكونوا جنوداً أوفياء محافظين على أمنها واستقرارها وسلامة شعبها.

وألقى اللواء أ ح إيهاب عبدالحميد مصطفى مدير معهد ضباط الصف المعلمين كلمة أشار فيها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بتطوير وتكامل المنظومة التعليمية داخل المعهد.