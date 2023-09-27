محمد مرعى: "بعض كوادر التيار الناصرى انخرطوا مع الإخوان فى التحالفات"

قال محمد مرعى، مدير المرصد المصرى، التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن التيار الناصرى طول الوقت بعد وفاة الرئيس جمال عبدالناصر كان لديهم عداء شديد وخلاف شديد مع تنظيم الإخوان، مضيفًا أن الاستثناء الوحيد كان بعض العناصر والمجموعات التى كانت محسوبة على التيار الناصرى، وفى ذات الوقت تخلت عن جزء من مبادئها الأفكار الناصرية، بأنه يمكن التحالف مع الإخوان وهذا ظهر قبل ثورة يناير، وكذلك بعد ثورة يناير فى وقائع كثيرة، حيث إن بعض كوادر التيار الناصرى انخرطوا مع الإخوان فى تحالفات انتخابات وغيره.

وأضاف مرعى في تصريح لـ"الدستور"، أن الدستور المصري والقانون المصرى يتعامل مع جماعة الإخوان أنها تنظيم إرهابى ومدرجة على قائمة الإرهاب المصرية وهناك رفض مجتمعى للجماعة، جماعة تورطت فى أعمال عنف وإرهاب واغتيالات، ومصر قدمت المئات من الشهداء من الجيش والشرطة والمدنيين فى معركة ضد الإرهاب استمرت أكثر من 8 سنوات بعد رحيل الإخوان، لذا يجب على أعضاء التيار الناصرى أن يجيبوا على سؤال: هل ترون أن تنظيم الإخوان هو تنظيم إرهابى؟ نعم أو لا.

وتسائل مرعى: «هل التيار الناصرى فى مصر لا يستطيع أن «يشتغل سياسة» بدون مساعده إخوانية؟، مؤكدًا أنه ليس كل الناصريين بهذا الشكل، لأن هناك شخصيات ناصرية واضحة فى مواقفها حتى الآن ضد تنظيم الإخوان الإرهابي وضد عودة الإسلام السياسي.