قيادات «العربى الناصرى»: الرئيس السيسي يمتلك رؤية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة

أكدت قيادات الحزب العربى الديمقراطى الناصرى أن دعم الحزب لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لدورة جديدة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، جاء بناءً على إيمان أعضائه بامتلاك الرئيس رؤية استراتيجية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار فى مصر.

وخلال السطور التالية، تفسر القيادات أسباب اتخاذهم قرارًا بدعم الرئيس، مستعرضة حجم الإنجازات التى بذلها خلال السنوات الماضية، لتحقيق طفرة ونقلة نوعية فى الحياة فى مصر ووضع البلاد فى مصاف الدول الكبرى.

مجاهد زكى: خطة شاملة لعقد مؤتمرات جماهيرية فى القاهرة والمحافظات

قال مجاهد زكى، الأمين العام للحزب العربى الديمقراطى الناصرى، إن منصب رئيس الجمهورية هو أرفع المناصب فى الدولة المصرية، لذلك يجب أن يكون محصنًا، وأن يكون الترشح له مقصورًا على ذوى الكفاءات العالية، ولا يسمح للمغامرين أو عديمى الكفاءة بالترشح.

وأضاف: «نحن فى الحزب العربى الديمقراطى الناصرى ندعم بكل قوة ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، وأسباب دعمنا له كثيرة، وأبرزها استكمال مسيرة الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع خلال آخر عشر سنوات خاصة فى الملفات الاقتصادية والاجتماعية».

وتابع: «من أسبابنا أيضًا الحفاظ على ما تحقق من الاستقرار والأمن والتنمية المستدامة ومحاربة الإرهاب وقوى التطرف، إضافة إلى مواقف الرئيس وحكمته فى إدارة الملفات الخارجية فى عالم شديد التعقيد والاضطراب، خاصة فى ملف المياه ودول الجوار ومحيطنا العربى والإفريقى والدولى، التى تكللت أخيرًا بالانضمام لبريكس باعتبار مصر قوة صاعدة».

وأضاف: «نحن فى الحزب نرى أن أبرز إنجازات الرئيس هو تحديث وتطوير الجيش المصرى، ووضعه فى مصاف الجيوش الكبرى عالميًا هو أبرز إنجاز تحقق، وهذا كان حلم المصريين منذ ثورة ٢٣ يوليو ٥٢، وهو إقامة جيش وطنى قوى وحديث، والحمد لله أصبح لدى الوطن درع وسيف، ومصنف كأحد أقوى الجيوش فى العالم، وأيضًا القضاء على الإرهاب والفوضى وتحقيق الأمن والاستقرار فى شتى ربوع الوطن هو إنجاز لا يضاهيه إنجاز».

وأكمل: «إخراج جماعة الإخوان المحظورة من المشهد السياسى والقضاء عليهم وتحييدهم، هو أيضًا إنجاز، فهذه الجماعة وعلى طول تاريخها كارهة الوطن وثوابته، إضافة إلى ما تحقق فى البعد الاجتماعى سواء فى ملف (تكافل وكرامة) أو مشروع (حياة كريمة) الذى أحدث نقلة نوعية هائلة فى الريف المصرى، والاهتمام اللا محدود بذوى الهمم وكبار السن والمعاقين».

وأردف: «فى المجال الزراعى تعد إضافة من ٣ إلى ٤ ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية إنجازًا ضخمًا بكل المقاييس، كما أن ما حدث من طفرة هائلة فى قطاعات الطرق والكبارى ووسائل النقل والموانئ واللوجستيات يعتبر بحق ثورة فى هذه القطاعات، وغير ذلك عشرات الإنجازات التى لا يتسع المجال لذكرها».

وذكر أن مصر تشهد بحق ثورة فى شتى المجالات بفضل حكمة الرئيس ومعاونيه خاصة فى الأجهزة الوطنية المخلصة، متابعًا: «نحن فى الحزب العربى الديمقراطى الناصرى كنا فى طليعة الأحزاب السياسية- بل كنا أولها- التى أعلنت عن دعمها لترشح الرئيس، وأصدرنا بيانًا واضحًا وشكلنا لجانًا فى جميع المحافظات لدعم الترشح، ووضعنا خطة شاملة لعقد مؤتمرات جماهيرية فى القاهرة والمحافظات، لدعم ومساندة الرئيس وإعلان أنه ليس للحزب مرشح آخر نهائيًا».

وتابع: «نحن فى الحزب الذى يحمل اسم الزعيم الراحل جمال عبدالناصر ويسير على مبادئه الوطنية والقومية، نجل ونقدر منصب رئيس الجمهورية؛ لذلك ندعم الرئيس عبدالفتاح السيسى إيمانًا به وبقدراته وحقه علينا كأحد أبناء المؤسسة العسكرية مصنع الرجال ومدرسة الأبطال».

وطالب الرئيس حال فوزه فى الانتخابات، بالعمل على ملفات التعليم والصحة، وأن يكون الحق فى العلاج والصحة والخدمات الطبية بمفهومها الشامل للجميع دون أى تمييز، وأيضًا ملف الضمان الاجتماعى والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبى عن الموظفين والعمال، أو حتى إعفائهم من الضرائب.

عمرو رضوان: نفذ برامج اجتماعية متعددة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا

أوضح الدكتور عمرو رضوان، أمين الشباب المركزى وعضو المكتب السياسى بالحزب، أن الانتخابات الرئاسية فى مصر خطوة حاسمة فى المسار نحو تحقيق التنمية والاستقرار.

وأكد أن دعم الحزب لترشح الرئيس السيسى يعكس ليس فقط إيمان أعضائه وقياداته بقدراته القيادية، ولكن أيضًا اعتقادنا بأنه يمتلك رؤية استراتيجية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار فى مصر.

وأضاف: «تحت قيادة الرئيس شهدت مصر خلال العشر سنوات الماضية، تطورًا ونقلة نوعية فى العديد من المجالات، ما يعكس التزام الرئيس بتحقيق التنمية والاستقرار فى مصر، ومن بعض الإنجازات المهمة على سبيل المثال وليس الحصر، جهود تطوير البنية التحتية فى مصر، بما فى ذلك مشروعات توسعة وتطوير للطرق والجسور، وتحسين القطاعات الصحية والتعليمية».

وأكمل: «الأهم من ذلك هو ما تم فى ملف مكافحة الإرهاب، فقد نجحت الحكومة تحت إشراف الرئيس السيسى فى مواجهة التهديدات الإرهابية بفاعلية، ما أسهم فى استعادة الاستقرار وجذب الاستثمارات والسياحة، إضافة إلى الشجاعة فى ملف الإصلاح الاقتصادى، وأيضًا الإجراءات التى تمت فى تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، من خلال تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتعزيز التجارة والصناعة».

وأشار إلى دور الرئيس فى توسيع قاعدة الدعم الاجتماعى، مضيفًا: «تم تنفيذ برامج اجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مثل برنامجى «تكافل وكرامة» الذى يسهم فى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ووضعهم فى مستوى راقٍ أسوة بالدول المتقدمة، كذلك لا ننسى الاهتمام الواضح والبارز من الحكومة بأصحاب الاحتياجات الخاصة والتأكيد على دورهم الفاعل فى بناء مستقبل هذا الوطن».

واختتم بقوله: «هناك دائمًا تحديات مستقبلية تنتظر الرئيس فى الفترة الجديدة، منها تعزيز الحريات السياسية وحقوق الإنسان، وتعزيز التوازن بين التنمية والحفاظ على الهوية والقيم الوطنية».

وقال: «من المهم أن نبنى مستقبل مصر على ركائز قوية من التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وأن نواجه التحديات بشكل مستدام وبناء، مع ضمان مشاركة واسعة فى صنع القرار واحترام حقوق الإنسان».

مؤمن عمر: أعاد مكانة مصر الدولية بالسياسة الخارجية المتوازنة

أشار مؤمن عمر، أمين محافظة الإسكندرية والأمين المساعد للحزب وعضو المكتب السياسى للحزب، إلى أن موقف الحزب بدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات المرتقبة يأتى لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التى بدأت منذ ١٠ سنوات.

وأوضح أن الدولة لم تنفذ أى مشاريع تنموية كبرى أو مشاريع تنموية حقيقية إلا بعد تولى الرئيس السيسى، حيث تم إنشاء شبكة طرق متعددة المرافق ربطت الدولة، وكذلك تم دعم المناخ الاستثمارى وجذب الاستثمارات، وأيضًا ما تم من مدن جديدة وإعادة العمل بموقع توشكى مرة أخرى.

وأضاف: «على الصعيد الخارجى انضمت مصر لتكتل بريكس وهذا يعد إنجازًا كبيرًا، بالإضافة إلى العلاقات المصرية القوية مع الدول الكبرى وتنويع هذه العلاقات بدول حليفة كبرى مثل روسيا وجمهورية الصين الشعبية، وعلى الصعيد العربى تم دعم العلاقات وتطويرها مع دول الخليج؛ بما أعاد مصر كقوة إقليمية وتوفير مزيد من الاستثمارات». وتابع: «الحزب بكل وحداته بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية يدعم الرئيس السيسى ونعتبره مرشحنا، حتى يستطيع استكمال ما تم من إنجازات ملموسة على أرض الواقع». واستكمل: «رئيس الحزب أوكل لجميع أمناء المحافظات بالحشد الجماهيرى للوقوف خلف حملة دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مختلف الوحدات المحلية والإعداد لمؤتمرات خلال الفترة المقبلة».

عمر أبوعزوز: ننسق مع الأحزاب الداعمة لترشحه

شدد عمر أبوعزوز، أمين الحزب فى بنى سويف، على أن موقف الحزب بدعم الرئيس جاء بناءً على قناعة تامة وبناءً على رؤية سياسية تؤكد أن هذه المرحلة لا يتناسب معها سوى الرئيس السيسى، وذلك فى ظل الإنجازات التى حققها الرئيس فى ملفات عدة وإعادة الأمن والاستقرار للدولة. وأكد أن الرئيس هو رجل المرحلة المقبلة، وسيشارك الحزب بقوة فى دعم الحملة الانتخابية له، لافتًا إلى أنه سيتم التنسيق مع باقى الأحزاب الداعمة لتوعية الشعب بطبيعة المرحلة وما تم من إنجازات فى أغلب محافظات الجمهورية. وأضاف: الرئيس عليه مسئولية كبيرة فى الفترة المقبلة فيما يخص استكمال مشروع حياة كريمة والاهتمام بالملفات الاجتماعية وتخفيض الأسعار.