الدكتور سعيد صادق: تكتيك انتخابى من الناصريين لحشد أصوات المنتمين للجماعة

أكد الدكتور سعيد صادق، أستاذ الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أنه لا مجال للتعاون أو التواصل بين الناصريين والإخوان فأساس أيديولوجية الناصريين يرتكز على اليسارية والقومية العربية، وهو ما يناقض فكر الإخوان اليميني الذى يرفض فكرة القومية، كما أن هناك عداء تاريخيا بين الناصريين والإخوان وكرها إخوانيا للناصريين موروث.

دعم مرشح ناصري لرئاسة الجمهورية للحوار مع الجماعة الإرهابية



وأضاف استاذ الاجتماع السياسي في تصريحات لـ"الدستور" أن ما يثار حول دعم مرشح ناصري لرئاسة الجمهورية للحوار مع الجماعة الإرهابية ماهو إلا مجرد تكتيك انتخابي لحشد أصوات المنتمين للجماعة أو المتعاطفين معها له، لكن واقعيا حتى لو فاز هذا المرشح في الانتخابات الرئاسية لن ينفذ وعده بالانفتاح على جماعة الإخوان فالواقع كله يرفض عودة الجماعة أو حتى الحوار معها، فهناك أحكام قضائية باعتبار جماعة الاخوان تنظيم ارهابي محظور، مشددا على أن الرغبة الشعبية ترفض فكرة عودة الإخوان بعدما رأوه من عنف الجماعة وتدميرها لمقادير الوطن في سبيل التمسك بالحكم.

المحيط الإقليمي الدولي يرفض فكرة عودة الجماعة



وأكد صادق، أن المحيط الاقليمي الدولي يرفض فكرة عودة الجماعة، وبالتالي فإن أي رئيس مصري سيستجيب للمطالب الشعبية وللأحكام القضائية والرؤية الدولية الرافضة لعودة الجماعة، فلا يمكن التساهل مع من تلوثت أيديهم بالدماء.

وتختص الوطني للانتخابات بالتالي:

1 - إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية.

2 - وضع اللوائح التى تنظم شئون العاملين بالهيئة.

3 - إقرار مشروع الموازنة السنوية، واعتماد الحساب الختامي للهيئة.

4 - اقتراح إبرام الاتفاقيات التى تدخل فى نطاق عمل الهيئة بعد استطلاع رأى الوزارات المعنية، والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية المتخصصة والعاملة فى مجال عمل الهيئة.

5 - إقامة المؤتمرات والندوات وحلقات البحث المتصلة بإجراء الاستفتاءات والانتخابات.

6 - التعاون مع المراكز البحثية والمعاهد المتخصصة لخدمة أغراض الهيئة.

7 - الإشراف على الأعضاء واللجان أثناء عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات.

8 - وضع القواعد والتعليمات الخاصة بالاقتراع والفرز، وتوزيعها على الأعضاء قبل موعد الاستفتاءات والانتخابات بوقت كافٍ للعمل بمقتضاها.

9 - إعداد وإصدار تقرير نهائى تفصيلى عن كل عملية استفتاء أو انتخاب بجميع مراحلها، يتم نشر ملخصه فى الجريدة الرسمية، على أن يُقدم إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء.

10 - إعداد وإصدار تقرير سنوي عن نشاط الهيئة وأعمالها، يُرسل إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء للإحاطة.

11 - النظر فى التقارير الدورية التى يرفعها له المدير التنفيذى.

12 - وضع القواعد الخاصة بالدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، والرقابة عليها، وضبط مخالفيها، وإبلاغ الجهات المختصة بذلك.

13 - النظر فى كل ما يرى الرئيس أو أحد أعضاء المجلس عرضه على المجلس من مسائل تدخل فى اختصاصه.