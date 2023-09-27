البورصة تربح 211 مليار جنيه خلال تعاملات الربع الثالث من 2023

أظهر التقرير ربع السنوى للبورصة المصرية، ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 14.2 %، ليغلق عند مستوى 20174.28 نقطة خلال تعاملات الربع الثالث من العام الجاري 2023، فيما صعد المؤشر الثانوي "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 7%، ليغلق عند مستوى 3785.08 نقطة، فى الوقت الذى ارتفع فيه المؤشر الأوسع نطاقًا "إى جى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 7.65%، ليغلق عند مستوى 5643.2 نقطة.

وكشف التقرير عن ارتفاع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 18.16%، خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، ليغلق عند مستوى تريليون و373.1 مليار جنيه ، مقابل تريليون و162.1 مليار جنيه بداية الربع الثالث، محققًا مكاسب بلغت قيمتها نحو 211 مليار جنيه.

تقرير ربع سنوي

وأشار التقرير ربع السنوي إلى تسجيل قيمة التعاملات مستوى 277.2 مليار جنيه ، فى حين بلغت كمية التداول نحو 47.090 مليار ورقة مالية، تم تنفيذها من خلال 4.527 مليون صفقة شراء وبيع، وذلك مقارنة بقيمة تداول بلغت 179.8 مليار جنيه بداية تعاملات الربع الماضي، وبكمية تداولات بلغت 44.3 مليار ورقة مالية، تم تنفيذها من خلال 4.2 مليون صفقة بيع وشراء.

وألمح التقرير إلى استحواذ سوق الأسهم على 84.84% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات - أذون نحو 45.16%، لافتًا إلى استحواذ المصريين على 87% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.1% والعرب على 7%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأكد التقرير على اتجاه شرائي للأجانب، حيث سجلت صافي مشترياتهم نحو 669.6 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 538.6 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 85.3% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ بداية العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7%، كما سجل العرب 7.7% ، موضحًا أن صافي مبيعات الأجانب بلغ نحو 7,525.9 مليون جنيه، وسجل العرب صافي شراء بنحو 2,496.0 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.