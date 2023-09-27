الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الواعظة وفاء عبدالسلام: تكريمى من الرئيس تقدير لكل مرأة مصرية

جانب الاحتفال
جانب الاحتفال

وجهت الواعظة وفاء عبدالسلام، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بعد تكريمها في احتفالية المولد النبوي.

وأضافت "عبدالسلام" أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي على مستويات عدة، خلال فترة حكم الرئيس السيسي، مؤكدًة أنها تعتبر تكريمه لها تكريمًا للمرأة المصرية بصفة عامة والواعظات بصفة خاصة، وهو امتداد لدعم الرئيس لفكرة الواعظات، لافتة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى المرأة المصرية اهتمامًا في كل المجالات.

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ووجهت "عبدالسلام" الشكر للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لافتة إلى أنه لعب دورًا هامًا ورئيسيًا في دعمها لوصولي لمنصه التكريم وتبنيه لفكرة الواعظات في العمل الدعوي.

ولفتت إلى أن التكريم سيكون دافعًا لنا جميعًا كواعظات في المجال الدعوي والاستمرار في تقديم المزيد لتوعية وتثقيف المرأة المصرية.

وانفرد "الدستور" مساء أمس،  بنشر الأسماء المكرمين من قِبل رئيس الجمهورية وهم كالآتي:

-  الدكتور صابر عبدالدايم أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الأزهر وعميد كلية اللغة العربية الأسبق.
-  الدكتور محمود الفخراني، مساعد الوزير لشئون الامتحانات.
-  الشيخ محمد عبدالعظيم، إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة.
- القارئ الشيخ محمود الخشت.
- القارئ الشيخ محمد الطاروطي.
-  الواعظة وفاء عبدالسلام.
ومن خارج مصر:
- مفتي جزر القمر، الشيخ أبوبكر سيد عبدالله جمل الليل.

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