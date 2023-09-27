الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

شيخ الأزهر يعزي العراق في ضحايا حريق نينوي

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بخالص العزاء وصادق المواساة لجمهورية العراق؛ حكومةً وشعبًا، في ضحايا حادث الحريق المروع الذي اندلع بمحافظة نينوي، وأسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين.

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كما تقدَّم شيخ الأزهر بخالص العزاء إلى أسر الضحايا، سائلًا  المولى -عز وجل- أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يربط على قلوب أهليهم وذويهم، وأن يرزقهم الصبر والسُّلوان، وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل،"إنا لله وإنا إليه راجعون".

حريق نينوي

واندلع حريق هائل في قاعة حفلات زفاف بقضاء الحمدانية شمال شرق محافظة نينوي العراقية؛ بسبب الألعاب النارية والشموع، ما أسفر عن مصرع وإصابة أكثر من 450 شخصًا.

ووجّه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وزيري الداخلية والصحة ببذل كل ما في وسعهما لمساعدة المتضررين من الحريق الذي اندلع في قاعة الهيثم للأفراح.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الحداد العام في جميع أنحاء العراق لمدّة 3 أيام على أرواح ضحايا حريق الحمدانية في منطقة سهل نينوي.

ووجَّه السوداني، اليوم، بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدة 3 أيام، وفقًا لبيان المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية.

وقال الرئيس العراقي، عبداللطيف جمال رشيد، في تدوينة له على منصة "X": "ما حدث لأبنائنا في قضاء الحمدانية فاجعة مؤلمة، وحادث اعتصر قلوبنا وقلوب كل العراقيين"، مشددًا على ضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحادث واتخاذ كل إجراءات السلامة لمنع تكراره.

الدكتور احمد الطيب الأزهر الشريف جمهورية العراق ضحايا حادث الحريق بمحافظة نينوى شيخ الأزهر

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