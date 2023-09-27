الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس البرلمان العربى يعزى العراق فى ضحايا حادث حريق نينوى

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي

أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، عن خالص التعازي وصادق المواساة لجمهورية العراق قيادةً وحكومةً وبرلمانا وشعبًا، إثر حادث الحريق المروع الذي اندلع بمحافظة نينوى، وأسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين.

وأكد "العسومي" تضامن البرلمان العربي الكامل مع الشعب العراقي العزيز في هذا المصاب الجلل، مقدمًا خالص التعازى والمواساة لأسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وغفرانه، راجيًا الشفاء العاجل للمصابين.

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سقوط العشرات بين قتيل وجريح في حريق بالعراق

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت، اليوم الأربعاء، الحداد العام لمدة ثلاثة أيام على خلفية سقوط العشرات بين قتيل وجريح في حريق داخل قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوي شمالي بغداد.

وذكرت الحكومة، في بيان صحفي، أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني وجه بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدّة ثلاثة أيام، عزاءً في الضحايا الذين سقطوا في حادث حريق الحمدانية في منطقة سهل نينوى.

وكان اللواء سعد معن، المتحدث باسم خلية الإعلام الأمني، أفاد بأن عدد ضحايا الحريق بلغ 93 وفاة و100 مصاب يتواجد منهم داخل المستشفيات 69 جريحًا، وفق تقرير الطب الشرعي.

وفي وقت سابق اليوم، أعرب السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن خالص تعازي جمهورية مصر العربية وتضامنها مع العراق الشقيق، حكومة وشعبًا، إثر حادث الحريق المروع الذي اندلع بمحافظة نينوى، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين.

كما تقدم السفير أحمد أبوزيد، في ييان له، بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

عادل بن عبدالرحمن العسومى لجمهورية العراق حادث الحريق حادث الحريق بمحافظة نينوى رئيس البرلمان العربي

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