الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: تدريب شباب الإسكندرية على مهنة صيانة الاجهزة المنزلية

جانب من التدريب
جانب من التدريب

قالت وزارة العمل فى بيان لها، أن مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية قامت بتنظيم جولة تفقدية مركز تدريب مهني الحضرة ، وذلك لمتابعة الدورات التدريبية المجانية المنفذة بداخله على مهنة صيانة الاجهزة المنزلية ، وذلك بـ 15 متدرب ومتدربة، والتأكد من سير العملية التدريبية وفقاً للخطط الموضوعة من قبل الإدارة المركزية للتدريب المهنى وفق ساعات التدريب والمناهج المعتمدة بتدريب الشباب عليها.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بملف التدريب المهني لتخريج شباب مؤهل ومدرب على مهن يحتاجها سوق العمل بالمحافظات، وقادر على دخول سوق العمل أو بدء مشروعه الخاص به والمشاركة فى عملية التنمية.

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متابعة سير العملية التدريبية 

وأوضح  المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية  فى تقرير للوزارة ، أنه قام بزيارة مركز التدريب المهنى لمتابعة سير العملية التدريبية بالمركز ، رافقه خلالها ايفيت عبد المسيح مدير إدارة مراكز التدريب ، ونورا محمد مدير مركز تدريب مهني الحضرة ، ومحمود حمودة من العاملين بالمركز.

توفير فرص عمل للشباب

ووجه بتوفير فرص عمل للشباب بالمنشآت الصناعية بعد اجتياز الاختبارات النهائية للدورة، والتسهيل على الشباب ومساندتهم للبدء بمشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال صندوق التنمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإسكندرية ، وأكد على عمل زيارات ميدانية للشركات والمصانع للشباب أثناء تدريبيهم وذلك لاكتساب الخبرة والتطبيق العملي لهم حتى يتمكنوا من الحصول على فرص العمل في مختلف المجالات التي تم التدريب عليها بالمراكز التدريبية، ومشيراً إلى أنه تسعى المديرية لتدريب الشباب على  المهن المستحدثة للاستفادة منها في مجال التدريب  لتواكب سوق العمل.

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يأتى ذلك فى سياق جهود وزارة العمل لإتاحة فرص عمل فى منشآت القطاع الخاص تستوعب الكوادر الشبابية فى مختلف المحافظات بهدف خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى معيشة الأسر المصرية.

وزارة العمل مديرية العمل محافظة الاسكندرية جولة تفقدية تدريب مهني مركز تدريب مهني

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