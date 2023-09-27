طفرة تنموية.. نرصد أهم وأكبر المجمعات الصناعية في محافظات الصعيد

تمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي، من إحداث طفرة تنموية في جميع محافظات جمهورية مصر العربية لاسيما أيضًا في محافظات الصعيد من خلال تدشين عدد كبير من المجمعات الصناعية، وتعتبر المجمعات الصناعية في محافظات صعيد مصر من أهم المشروعات التنموية التي تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل للمواطنين، وتقع هذه المجمعات في مناطق مختلفة في صعيد مصر، وتضم عدة صناعات مختلفة مثل النسيج والأغذية والبتروكيماويات وغيرهم.

وقد قامت الحكومة المصرية بتوفير الدعم اللازم لإنشاء هذه المجمعات، من خلال تخصيص الميزانية اللازمة وتوفير التسهيلات، وتهدف هذه المجمعات إلى تحسين جودة المنتجات الصناعية وتوفير فرص العمل للشباب والنساء في المناطق الريفية.

ويرصد "الدستور" خلال السطور التالية بعض المجمعات الصناعية في صعيد مصر.

مجمع المطاهرة في محافظة المنيا

وضعت وزارة التجارة والصناعة استراتيجية متكاملة لتعزيز التنمية الصناعية في صعيد مصر، وجاء مجمع المطاهرة بمحافظة المنيا ضمن إطار هذه الاستراتيجية، ويتميز هذا المجمع بوحدات صناعية مجهزة بكامل المرافق وبمساحات مختلفة، بالإضافة إلى قرب الموقع من الكتلة السكنية حيث أنها تبعد تقريباً 1.6 كم من المنطقة السكنية، وتوافر العمالة نظراً للقرب من الكتلة السكنية.

ويقع هذا المشروع على مساحة 19 فدان، ويضم 68 وحدة صناعية بتكلفة 284 مليون جنيه، ويضم المجمع 39 وحدة صناعية بنشاط الصناعات الغذائية، 14 وحدة صناعية بنشاط الصناعات الكيماوية، 15 ووحدة صناعية بنشاط الصناعات الهندسية.

ويتميز المجمع بواجهات معمارية حديثة متميزة، ووجود منطقة للشحن والتحميل لكل وحدة بالمنشآت المعدنية، وكل وحدة مجهزة بنظام إطفاء حريق، كما يوجد مدخل تغذية للمياه ومخرج للصرف ومدخل للكهرباء (جهد منخفض).

مجمع غرب جرجا في محافظة سوهاج

تم تدشين مجمع الصناعات الصغيرة بغرب جرجا على مساحة 65 فدانًا بتكلفة بلغت 858 مليونًا و300 ألف جنيه، ويضم نحو 178 وحدة صناعية، وتم توصيل جميع المرافق للوحدات الصناعية، بالإضافة إلى إنشاء المبنى الإداري للمجمع الصناعي وتنفيذ أعمال الرصف والتخطيط، وأعمال اللاند سكيب، وحظيت الوحدات الصناعية بمجمع الصناعات الصغيرة غرب جرجا بالجهد المتميز في إنجاز المشروع.

ويتميز المجمع الصناعي في غرب جرجا بوحدات صناعية مجهزة بكامل المرافق وبمساحات مختلفة، بالقرب من الكتلة السكنية حيث أنها تبعد تقريباً 4 كم من المنطقة السكنية، بالإضافة إلى توافر العمالة نظراً للقرب من الكتلة السكنية، فضلاً عن قربه من مطار سوهاج الدولي.

مجمع البغدادي في محافظة الأقصر

يقع المجمع الصناعي بالبغدادي على مساحة 49.17 فدان بما يعادل 206.514 م2 (206 آلاف متر مربع)، ويعد المجمع أول المشروعات الصناعية في محافظة الأقصر، وبلغت تكلفة إنشاء المشروع نحو 816 مليون جنيه تقريبًا ما بين إنشاءات + ترفيق، بواقع تكلفة إنشاءات بلغت 716 مليون جنيه، كما تبلغ تكلفة توصيل المرافق إلى المجمع من كهرباء ومياه وصرف صحي وشبكات إنترنت للمجمع 100 مليون جنيه.

ويأتي هذا المجمع ضمن المشروع القومي الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء المجمعات الصناعية بهدف تعزيز مساهمة القطاع في النهوض بالصناعة الوطنية ودفع عجلة التنمية والإنتاج، وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب وصغار رجال الأعمال من الشباب.