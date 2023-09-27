قوافل ثقافية تجوب قرى محافظة دمياط

استمرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني في تقديم فعاليات القوافل الثقافية والفنية ضمن فعالياتها في القرى الأكثر احتياجا، حيث شهدت مدرسة الإسماعيلية الابتدائية، إقبالًا كبيرًا من أطفال وشباب كفر سعد، على مدار الخمس أيام الماضية، للمشاركة بفعاليات القافلة الثقافية التي تضمنت مجموعة من الورش الفنية كالرسم والتلوين الحر، أو بالرسم على الوجه لعلم مصر مع فادي السيد.

كما أقيمت مجموعة من الأمسيات الشعرية شارك بها كبار شعراء المحافظة، منهم د. شاكر صبري، أحمد خميس غلوش، المتولي بصل، بقصائد عن الوطن ودمياط، بالإضافة إلى فقرات أخرى بألوان الفلكلور الشعبي المصري والدمياطي مع فرقة كفر سعد للموسيقى والغناء الشعبي، حيث قدمت الفرقة مديح نبوي وموال عن "دمياط بلدي"، بالإضافة لأغنيات أخرى من التراث الشعبي، إلى جانب فقرات فنية لاكتشاف مواهب الأطفال بالقرية.

اهتمام الدولة بالرعاية الصحية

كما قدمت الفعاليات محاضرات ثقافية توعوية منها: محاضرة عن "اهتمام الدولة بالرعاية الصحية وصحة المواطن" وتحدثت خلالها مكاسب الورداني عن مدى تطور المجال الصحي وخدماته من خلال المبادرات ومنها ١٠٠ مليون صحة وتحسين الخدمات الطبية، وإنشاء العديد من المستشفيات والمراكز الصحية ضمن حياة كريمة، مع استمرار العمل بالقوافل الصحية، بالإضافة لمحاضرة أخرى عن "دور المرأة الريفية" أوضح محمود العباسي لجمهور القافلة ومواطنين القرية، مدى ارتباط تطور المجتمع بدور المرأة الريفية، وذلك من خلال تدبير شئون الأسرة، والاعتماد على تفعيل مفهوم الاقتصاد المنزلي، من خلال تقديم أفضل الاحتياجات بأقل التكاليف، بالإضافة لفكرة إعادة تدوير المواد المنزلية لاستخدامها مرة أخرى.

ونظم الفعاليات فرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة، وبإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، حيث بدأت الفعاليات بمدرسة الإسماعيلية الابتدائية خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٥ سبتمبر بكفر سعد، ثم انتقلت القافلة إلى مجمع مدارس التوفيقية بكفر سعد خلال من الفترة من ٢٦ إلى ٣٠ سبتمبر الحالي.

الفعالية

الفعالية

الفعالية