الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قوافل ثقافية تجوب قرى محافظة دمياط

الفعالية
الفعالية

استمرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني في تقديم فعاليات القوافل الثقافية والفنية ضمن فعالياتها في القرى الأكثر احتياجا، حيث شهدت مدرسة الإسماعيلية الابتدائية، إقبالًا كبيرًا من أطفال وشباب كفر سعد، على مدار الخمس أيام الماضية، للمشاركة بفعاليات القافلة الثقافية التي تضمنت مجموعة من الورش الفنية كالرسم والتلوين الحر، أو بالرسم على الوجه لعلم مصر مع فادي السيد.

غدًا.. "قصور الثقافة" تقيم حفل تأبين الشاعر محمود قرنى بالفيوم

 كما أقيمت مجموعة من الأمسيات الشعرية شارك بها كبار شعراء المحافظة، منهم د. شاكر صبري، أحمد خميس غلوش، المتولي بصل، بقصائد عن الوطن ودمياط، بالإضافة إلى فقرات أخرى بألوان الفلكلور الشعبي المصري والدمياطي مع فرقة كفر سعد للموسيقى والغناء الشعبي، حيث قدمت الفرقة مديح نبوي وموال عن "دمياط بلدي"، بالإضافة لأغنيات أخرى من التراث الشعبي، إلى جانب فقرات فنية لاكتشاف مواهب الأطفال بالقرية.

اهتمام الدولة بالرعاية الصحية

كما قدمت الفعاليات محاضرات ثقافية توعوية منها: محاضرة عن "اهتمام الدولة بالرعاية الصحية وصحة المواطن" وتحدثت خلالها مكاسب الورداني عن مدى تطور المجال الصحي وخدماته من خلال المبادرات ومنها ١٠٠ مليون صحة وتحسين الخدمات الطبية، وإنشاء العديد من المستشفيات والمراكز الصحية ضمن حياة كريمة، مع استمرار العمل بالقوافل الصحية، بالإضافة لمحاضرة أخرى عن "دور المرأة الريفية" أوضح محمود العباسي لجمهور القافلة ومواطنين القرية، مدى ارتباط تطور المجتمع بدور المرأة الريفية، وذلك من خلال تدبير شئون الأسرة، والاعتماد على تفعيل مفهوم الاقتصاد المنزلي، من خلال تقديم أفضل الاحتياجات بأقل التكاليف، بالإضافة لفكرة إعادة تدوير المواد المنزلية لاستخدامها مرة أخرى.

txt

السبت.. قصور الثقافة تطلق فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح

ونظم الفعاليات فرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة، وبإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، حيث بدأت الفعاليات بمدرسة الإسماعيلية الابتدائية خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٥ سبتمبر بكفر سعد، ثم انتقلت القافلة إلى مجمع مدارس التوفيقية بكفر سعد خلال من الفترة من ٢٦ إلى ٣٠ سبتمبر الحالي.

الفعالية
الفعالية
الفعالية
الفعالية
الفعالية
الفعالية
الفعالية
الفعالية
الهيئة العامة لقصور الثقافة القوافل الثقافية كفر سعد دمياط ثقافة دمياط الفعاليات

مواد متعلقة

تفاصيل مشاركة قصور الثقافة بمعرض دمنهور السادس للكتاب

الأكثر قراءة

فيضانات قاتلة تضرب جنوب إفريقيا.. تدمير البنية التحتية وتحذيرات من سقوط ضحايا

"كان على علاقة بها".. تفاصيل صادمة حول مقتل موظفة داخل كلية الآثار على يد زميلها

مقتل موظفة بـ"آثار القاهرة" على يد زميلها.. 4 رصاصات اخترقت جسدها

قرارات عاجلة من النيابة فى مقتل موظفة بـ"آثار القاهرة" على يد زميلها

مدير أمن الجيزة ينتقل إلى موقع مقتل موظفة "آثار القاهرة" على يد زميلها

تفاصيل جديدة حول مقتل "فتاة مصر الجديدة" على يد خطيبها السابق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

منى رجب

اكتشفت مدينة الغردقة بمواقعها وشواطئها الخلابة

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (4)

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى في جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم