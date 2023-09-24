"أهل مصر".. قصور الثقافة تختتم ملتقى شباب المحافظات الحدودية

اختتمت، الأحد، بقصر ثقافة العريش فعاليات الملتقى الثقافي الثاني عشر لشباب المحافظات الحدودية "أهل مصر"، والمقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة الذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني تحت شعار "يهمنا الإنسان" واستضافت به 120 شابا وفتاة من محافظات البحر الأحمر "الشلاتين وحلايب وأبو رماد" وشمال وجنوب سيناء، والوادي الجديد، وأسوان، ومطروح، وشباب الأسمرات من القاهرة، وذلك ضمن خطة التنمية الثقافية الشاملة لسيناء، وبالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد.

بدأت الفعاليات بافتتاح معرض نتاج الورش الفنية والحرفية المتنوعة المقدمة للشباب على مدار الملتقى بحضور كل من د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، عبد العال البدري السكرتير العام المساعد بمحافظة شمال سيناء، المخرج أحمد السيد المشرف العام على المشروع، وأحمد يسري مدير عام الشباب والعمال والمشرف التنفيذي للملتقى، وأشرف المشرحاني مدير فرع ثقافة شمال سيناء، وتضمن المعرض العديد من منتجات الجلود، والنحت على الصدف والنحاس، والحلي "الإكسسوارات"، والديكوباج، والخيامية، وقشرة الخشب والتي أقيمت بإشراف مدربين متخصصين.

واستهلت رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، كلمتها بتوجيه الشكر لوزيرة الثقافة لرعايتها للفعاليات كما نقلت تحية رئيس هيئة قصور الثقافة للحضور مقدمة شكرها لدعمه للملتقى، وقالت: لقد شاهدنا الكثير من الورش على مستوى الإبداع الفني ولكن في هذا الملتقى رأينا التقدم السريع للشباب فيما تعلموه من خبرات متنوعة بالملتقى واستيعابهم السريع للتدريبات. وأبدت سعادتها بنتاج الملتقى من ورش تراثية وفنون شعبية، وعروض مسرحية، واوصتهم أن يتذكروا دائما ما تعلموه فى هذا الملتقى، ودعتهم أن ينقلوا ما شاهدوه من تطور وأمان فى سيناء في رسالة حب وسلام، واختتمت حديثها بشكر كل الإدارات والقطاعات المشاركة ومؤسسة مصر الخير.

من جانبه عبر السكرتير العام المساعد بمحافظة شمال سيناء عن سعادته بحضوره الحفل الختام للملتقى، وهنأ الحضور بالمولد النبوي الشريف واحتفالات انتصارات أكتوبر، ووجه الشكر لوزيرة الثقافة على دعمها لشباب محافظة شمال سيناء، وللهيئة العامة لقصور الثقافة لدورها الفعال في المحافظة، وقدم الشكر لكل القائمين على الملتقى والمشروع.

بدأ المشرف العام على المشروع حديثه بتحية للشباب وقال: أنتم أهم شيء لدينا، ومن غير وجودكم لن يعقد الملتقى، وأهم شيء عندك تصل محافظتك طبق ما تعلمته، ؤاعرف ما متطلباتك، وسوف نضعها في الحسبان في الملتقيات المقبلة، وتعلم من أخطائك وكن صادقا وصريحا مع نفسك، والملتقى أحد الفعاليات التي تمثل دعم الدولة الكبير لأبنائها ويجب الاستفادة منه، واختتم كلمته للشباب: "تميز وانجح حتى نراك، ليكون لك وجود ودور وشخصية".

كما رحب المشرف التنفيذي للملتقى بالحضور والقيادات الثقافية والتنفيذية للمحافظة، ووجه حديثه للشباب قائلا: على مدار أسبوع كامل عشنا أسعد وأجمل اللحظات على أرض مدينة العريش الحبيبة، كما تعلمنا أشياء جديدة وعادات وتقاليد، وأثرنا في نفوس بعضنا البعض وأنا على يقين أنكم خير سفراء للملتقى. ووجه شكره لقيادات وزارة الثقافة والهيئة والمشرفين ومدربي الورش والزملاء القائمين على الإعداد والتنفيذ من إدارات الهيئة وفرع ثقافة شمال سيناء.

تضمنت الفعاليات عرض فيلم وثائقي عن الحصاد الأسبوعي للملتقى من إعداد فريق أهل مصر تضمن أحداث الزيارات، واللقاءات الحوارية، الندوات، تدريبات الورش الفنية، بجانب فيلم توثيقي لفعاليات الورش الفنية بالملتقى إعداد إدارة الشباب والعمال.

وعن حرية التعبير الرأي والأفكار المتبادلة بين الشباب تم عرض فيلم قصير للرسوم المتحركة تنفيذ شباب الملتقى، ثم فيلم إنتاج ورشة الرسوم المتحركة بعنوان "مرحب بينا" الذي أوضح عادات وتقاليد أهل سيناء من موروثات ثقافية.

وتحت عنوان "هدفنا التعرف على الثقافات المختلفة" قدم فيلم تسجيلي عن الشلاتين وحلايب بمحافظة البحر الأحمر، للتعرف على عادات وتقاليد القبائل هناك، أعقبه عرض فني نتاج ورشة الفنون الشعبية للفنانة سمر القصاص، قدم به الشباب استعراضين بعنوان "باسمك يا بلدي، الولاه ده" والدمج مع رقصة من محافظة البحر الأحمر تعكس ترث الشلاتين وحلايب.

كما أقيم عرض مسرحي بعنوان "صوتنا" للمخرج شاذلي فرح، عبارة عن مجموعة من فقرات نصوص مسرحية مصرية عديدة قائمة على التمثيل، والحكي، والارتجال، والغناء التراثي.

واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة العريش للفنون الشعبية قدمت خلاله فقرات استعراضية مستوحاة من الفلكلور السيناوي ومنها "الدبكة، زين والله زين".

وعلى هامش فعاليات الملتقى قامت مؤسسة مصر الخير بتوزيع كتب مجانية على شباب الملتقى لحثهم على القراءة وتنمية الثقافة والمعلومات العامة لديهم.

شهد الحفل الختامي تكريم المدربين المشاركين بالملتقى منهم د. محمد غالب بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، د. ماجد حامد بكلية التربية النوعية، الفنانة رانيا المهدي، المخرج شاذلي فرح، الفنان جلال عبد الخالق، الفنان مصطفى إسماعيل، الفنان يوسف جلال، سماح فاروق، حورية عصمت، سمر القصاص، كما تم تكريم الفريق الإعلامي للملتقى، والعاملين بإدارة الشباب والعمال، ومسئولى شباب المحافظات الملتقى، بالإضافة إلى تكريم العاملين بفرع شمال سيناء.

يشار إلى أن مشروع "أهل مصر" يضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وأقيمت فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وإدارة ثقافة الشباب وفرع ثقافة شمال سيناء، ويستهدف المشروع فئات الطفل، والشباب، والمرأة، عبر برامج ثقافية وفنية تعمل على إلقاء الضوء على التنوع والثراء الثقافي بالمحافظات الحدودية.