نجمة داود الحمراء: 5 قتلى في جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

أعلن الناطق باسم منظومة الإسعاف الإسرائيلية “نجمة داود الحمراء”، الأربعاء، وجود جرحى في حادثة اطلاق نار في قرية بسمة طبعون، ويقدم المسعفون والمسعفون العلاج لنحو 5 جرحى بدرجات اصابة مختلفة.

فيما أفادت وسائل اعلام فلسطينية بوقوع 5 قتلى ثلاثة رجال وامرأتان في الثلاثينيات من العمر، في جريمة إطلاق نار ارتكبت في قرية بسمة طبعون بمنطقة الجليل بالداخل المحتل بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وقال مصادر إن مسلحين ملثمين دخلوا الى فناء أحد المنازل وأطلقوا النار على عائلة بأكملها في جريمة إطلاق النار في قرية بسمة طبعون بالداخل المحتل، وفقا لوكالة سما الفلسطينية.

الخارجية الفلسطينية تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن دولة الاحتلال ماضية في محاولاتها وإجراءاتها العملية لوأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، من خلال التسارع الحاصل في سرقة الأرض الفلسطينية، وضم الضفة الغربية المحتلة، ومحاولة فرض القانون الإسرائيلي عليها.

وحمّلت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها.

وتطرقت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، إلى انتهاكات الاحتلال المتكررة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، بالتزامن مع استمرار الاقتحامات اليومية للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، وما ينتج عنها من اعتقالات وإصابات وتنكيل بالمواطنين وممتلكاتهم.

وأكدت أن تجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على الأرض حق مشروع للشعب الفلسطيني كفلته قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، وليست منة أو كرما من نتنياهو، الأمر الذي يجب أن يعيه المجتمع الدولي بدقة ويبادر إلى سحب وكسر الفيتو الذي يتوهم نتنياهو امتلاكه على تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، إذ يجب أن لا تبقى الدولة الفلسطينية وتجسيدها على الأرض مرهونَين بموافقة دولة الاحتلال أو بالتفاوض معها.

كما شددت على أن تجسيد الدولة الفلسطينية قرار يملكه الشعب الفلسطيني دون غيره، وترفض بشدة احتكار نتنياهو لهذه القضية المصيرية.