دعاء مؤثر لتميم المراغي احتفالا بالمولد النبوي على شاشة "الناس"

قدم الشيخ أحمد تميم المراغي، قارئ القرآن الكريم، دعاء مؤثر احتفالا بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال الشيخ أحمد تميم المراغي، قارئ القرآن الكريم، فى دعائه خلال احتفالية خاصة بالمولد النبوي على قناة الناس الفضائية، اليوم الأربعاء: "اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم لك الحمد بنعمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم نسألك أن تجعل هذه الأيام بلاد الأمن والاستقرار والهدى والرشاد، فى هذه الأيام المباركة التى ولد فيها سيد الخلق، اللهم نسألك فى هذا اليوم المبارك، أن تمن بالشفاء على كل مريض، وأن ترزقنا البركة فى أعمالنا، وأن ترزقنا الهدى والرشاد".



احتفالية قناة الناس بالمولد النبوي

احتفالا بـ المولدِ النبويِّ الشريف، تُقدّمُ «قناة الناس» على مدار اليوم الأربعاء، بدءًا من الواحدة ظهرا، احتفالية خاصةً عن الملامح الحضارية والقيم الإنسانية في سيرة سيد المرسلين سيدنا محمد صلّى الله عليه وسلم.

وتقدم قناة الناس على مدار اليوم، باقةً مختارةً من البرامجِ النادرةِ والتراثيةِ، ولقاءاتٍ خاصةً مع كوكبةٍ من كبارِ العلماءِ والدعاةِ والواعظاتِ، يستعرضُ فيها مولدَ سيدِنا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ونشأتَهُ المباركةَ، وشمائلَهُ الشريفةَ، ودور المرأة في حياتِه صلى الله عليه وسلم وحُكمَ الِاحتفالِ بمولدِهِ صلى الله عليه وسلم.

وتختم قناة الناس الاحتفالية بسهرةٍ خاصةٍ مع باقةٍ متميزةٍ منَ الأناشيدِ والمدائحِ النبوية، يقدمها المنشد الديني يحيى نادي والمنشد الديني بهاء نادي.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.