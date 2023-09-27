أمازون تستعد لاطلاق برنامج ذكاء اصطناعي على غرار CHATGPT و OPEN AI

تعتزم شركة أمازون استثمار ما يصل إلى 4 مليارات دولار (3.2 مليار جنيه استرليني) في الشركة الناشئة Anthropic، المعنية بإطلاق منصة منافسة لـ ChatGPT يُدعى Claude، حيث يسعى أمازون إلى مواكبة المنافسين بما في ذلك Microsoft وGoogle في السباق للسيطرة على العالم الاصطناعي.

وبموجب شروط الصفقة، تستثمر أمازون مبلغًا أوليًا قدره 1.25 مليار دولار في شركة Anthropic، التي تأسست قبل عامين تقريبًا من قبل مديرين تنفيذيين سابقين للأبحاث من مطور ChatGPT OpenAI، وستحصل على حصة أقلية في الشركة، بحسب الجارديان البريطانية.

أمازون تعلن عن نيتها استثمار 4 مليارات دولار

وقالت أمازون إن استثمارها في شركة Anthropic، التي أعلنت مؤخرًا عن برنامج الدردشة الآلي الجديد Claude 2، يمكن زيادته إلى ما يصل إلى 4 مليارات دولار.

وقال آندي جاسي، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون: "نحن نكن احترامًا كبيرًا لفريق Anthropic ونماذج المؤسسة، ونعتقد أنه يمكننا المساعدة في تحسين العديد من تجارب العملاء، على المدى القصير والطويل، من خلال تعاوننا الأعمق".

وتأتي خطوة أمازون لإبرام شراكة استراتيجية مع شركة ناشئة ناجحة في مجال الذكاء الاصطناعي في أعقاب صفقة مايكروسوفت بمليارات الدولارات مع OpenAI في يناير، والتي تضمنت أن تصبح المزود السحابي الحصري لها.

شروط صفقة أمازون مع Anthropic

وبموجب شروط صفقة أمازون، ستستخدم Anthropic خدمات Amazon Web Services كمزود سحابي رئيسي لها "لغالبية أعباء العمل"، على الرغم من أنها ليست ترتيبًا حصريًا، وستستخدم الرقائق المصممة بواسطة AWS في النماذج الأساسية التي تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

النماذج الأساسية هى برامج ذكاء اصطناعي كبيرة تم تدريبها على كميات هائلة من البيانات، بحيث يمكن تكييفها لحل مجموعة واسعة من المهام.

وتسعى أمازون إلى جعل شرائحها Trainium وInferentia يُنظر إليها على أنها بدائل لتلك التي طورتها شركة Nvidia، الشركة الرائدة في السوق في وقت مبكر في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، للتدريب وتشغيل النماذج.

وكجزء من الصفقة، ستوفر Anthropic للعملاء الذين يستخدمون خدمات Amazon AWS إمكانية الوصول المبكر إلى ميزات فريدة من أجل "تخصيص النماذج وإمكانيات الضبط الدقيق".