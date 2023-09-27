تعرف على أسباب إصابة الأطفال بالأنيميا وطرق علاجها

تعد الأنيميا من أبرز الأمراض المنتشرة، ويكون سببها هو نقص في عدد خلايا الدم الحمراء أو في كمية الهيموجلوبين بالدم، ولم يقتصر الإصابة بالأنيميا على كبار السن فقط، إنما تصيب أيضًا الأطفال وتعتبر من أكثر الأمراض شيوعًا لديهم.

ويرصد "الدستور" أسباب إصابة الأطفال بالأنيميا.

نقص الحديد

يُعد نقص الحديد هو السبب الأكثر شيوعًا للأنيميا عند الأطفال، ويحتاج الجسم إلى كمية كافية من الحديد لإنتاج الهيموجلوبين، وإذا لم يحصل الطفل على كمية كافية من الحديد من الغذاء، فقد يتطور لديه نقص الحديد ويصاب بالأنيميا.

نقص فيتامين ب12 وحمض الفوليك

يلعب فيتامين ب12 وحمض الفوليك دورًا هامًا في تكوين الخلايا الحمراء، إذا كانت الكمية المتاحة من هذين العنصرين غير كافية، فقد يحدث نقص فيتامين ب12 وحمض الفوليك ويؤدي إلى حدوث الأنيميا.

اضطرابات وراثية

يمكن أن تكون بعض أشكال الأنيميا ناتجة عن اضطرابات وراثية يرثها الطفل من والديه، مثال على ذلك الأنيميا المنجلية والثلاسيميا.

مرض المنجلية

يصاب الأطفال الذين يتعرضون للإصابة المتكررة بالملاريا بنقص الحديد بسبب تدمير الطفيليات المسببة للملاريا للخلايا الحمراء في الدم، وبالتالي يمكن أن يتطوروا لديهم حالة من الأنيميا.

مشاكل في الجهاز المناعي

تعاني بعض الأطفال من مشاكل في جهاز المناعة يمكن أن تؤثر على إنتاج الخلايا الحمراء وتسبب الأنيميا. قد تكون هذه المشاكل نتيجة لاضطرابات المناعة الذاتية أو اضطرابات الجهاز المناعي الخلقية.

فقر الدم الانتقالي

يحدث فقر الدم الانتقالي عندما يكون لدى الطفل نسخة ناقصة أو غير طبيعية من الجين المسؤول عن إنتاج الهيموجلوبين، ويعتبر مرض الأنيميا الانتقالية الشهيرة بمرض البحر الأبيض المتوسط مثالًا على ذلك.

التسمم

تعرض الأطفال للتسمم بالمواد الكيميائية الضارة أو السموم يمكن أن يؤثر على عملية تكوين الخلايا الحمراء ويسبب الأنيميا.

طرق علاج الأنيميا

تناول طعام غني بالعناصر الغذائية

يتمثل العلاج الأولي في توفير العناصر الغذائية الضرورية لإنتاج الخلايا الحمراء، مثل الحديد وفيتامين ب12 وحمض الفوليك، ويجب تضمين الأطعمة مثل اللحوم الحمراء، والأسماك، والبقوليات، والخضروات الورقية الداكنة، والحبوب المدعمة في نظام غذائي الطفل.

المكملات الغذائية

في بعض الحالات، قد يتم وصف مكملات غذائية للأطفال لتعويض النقص الغذائي. يمكن أن تشمل هذه المكملات مكملات الحديد أو فيتامين ب12 أو حمض الفوليك، ويجب استخدامها تحت إشراف الطبيب.

علاج الأمراض الوراثية

في حالات الأنيميا الوراثية مثل الثلاسيميا والأنيميا المنجلية، قد يتطلب العلاج إدارة دقيقة ومستمرة من قبل فريق طبي متخصص، وقد تشمل العلاجات التحويل الدموي المنتظم، وزرع النقي العظمي، وعلاجات أخرى متعلقة بالحالة الوراثية المحددة.