"سيوة" تناقش توقيع بروتوكول تعاون لتشغيل معمل الأنيميا المنجلية

أعلن محمد بكر يوسف، رئيس مركز ومدينة سيوة بطروح، عن عقد اجتماع لمناقشة مقترح توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية سيوة لتنمية المجتمع والإدارة الصحية بسيوة وأصحاب العيادات والمعامل الخاصة بشأن تعزيز التعاون المشترك لتشغيل معمل الأنيميا المنجلية، وتنفيذ برامج الدعم الصحي وتوعية للمواطنين الأكثر احتياجًا، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور أحمد علي باغي، سكرتير المركز، والدكتور أبوبكر ماهر، مدير الإدارة الصحية بسيوة، وأحمد يوسف، رئيس مجلس إدارة جمعية سيوة لتنمية المجتمع، وعدد من أصحاب العيادات والمعامل الخاصة.

تخفيف الأعباء عن أهالي مصابي مرض الأنيميا المنجلية

وأضاف رئيس مركز ومدينة سيوة، أنه تم التعاون مع جمعية سيوة لتنمية المجتمع وحماية البيئة والإدارة الصحية بسيوة من أجل تخفيف الأعباء عن أهالي مصابي مرض الأنيميا المنجلية، حيث تم مسبقا تجهيز معمل كامل مزود بجهاز الفصل الكهربي ويعتبر الجهاز الوحيد على مستوى محافظة مطروح لتحليل الأنيميا المنجلية.

وأوضح أنه سيتم توفير أستاذة أمراض الدم والكشف على الحالات المصابة بسيوة مما يساهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن أهالي المرضى بدلا من الاحتياج للسفر إلى خارج الواحة مشيدا بدور الجمعية في خدمة أهالي سيوة بمختلف القطاعات التي تساهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية بمصرنا الحبيبة.

المشاركة المجتمعية لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين

من جهته، أكد أنور سرحان، المدير التنفيذي للجمعية، التعاون لتقديم الخدمات الصحية والذي يعد جزءًا من الجهود التي تبذلها الجمعية من أجل تقديم الرعاية الصحية في إطار الالتزام بالمسئولية المجتمعية تجاه المرضى بما يتماشى مع خطة الحكومة المصرية لتطوير جودة خدمات الرعاية الصحية من خلال تنسيق الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأشار إلى أن يتضمن البروتوكول تحسين الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين والمشاركة في تنظيم الندوات والمؤتمرات والبرامج التوعوية الطبية والثقافية، بهدف تثقيف المواطنين ورفع الوعي لديهم.