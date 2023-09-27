الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد محمود منفردًا على بوستر دعائى لمسلسل "على باب العمارة"

الفنان محمد محمود
الفنان محمد محمود

طرحت منصة Watch it الرقمية، بوسترات دعائية جديدة لأبطال العمل الدرامي الجديد "على باب العمارة" المقرر انطلاق أولى حلقاته على المنصة يوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر المقبل.

وظهر الفنان محمد محمود منفردًا على بوستر مسلسل على باب العمارة، تميهدًا لعرض المسلسل ضمن أعمال الموسم الدرامي الشتوي الجديد للمنصة.

كما قامت منصة Watch it بطرح بوسترات ترويجية للمسلسل، بالإضافة إلى البرومو الدعائي والرسمي، ونال نسبة مشاهدة عالية من الجمهور الذي ينتظر عرض حلقات المسلسل الذي يعد البطولة المطلقة الأولى للفنان حاتم صلاح.

تفاصيل وأبطال مسلسل على باب العمارة 

تدور أحداث مسلسل "على باب العمارة" فى إطار لايت كوميدى، ويجسد حاتم صلاح خلال الأحداث دور بواب، وكشف البرومو الدعائي للمسلسل عن اسم الشخصية التي يلعبها وهي "عوض أبوحامد".

مسلسل على باب العمارة يشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين  منهم محمد محمود، آية سماحة، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، محمد عبدالعظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم.

ويعد مسلسل على باب العمارة أحدث إنتاجات منصة Watch it الأصلية ضمن سلسلة من الأعمال الناجحة التي قدمتها المنصة بشكل حصري للجمهور خلال الفترة الماضية، وتأتي تلك التجربة الشبابية بعد النجاح الكبير الذي حققه أيضا أبطال مسلسل ريفو، ومن قبله أبطال مسلسل "بالطو" بطولة عصام عمر، والذي عُرض على المنصة في فبراير الماضي.

4 أكتوبر.. انطلاق أولى حلقات "على باب العمارة" على واتش إت

مواعيد عرض مسلسل على باب العمارة

ويتكون مسلسل "على باب العمارة" من 10 حلقات فقط وتنطلق أولى حلقاته يوم 4 أكتوبر المقبل بواقع حلقتين أسبوعيا بشكل حصري على منصة Watch it. 

منصة WATCH IT الرقمية

ونجحت منصة WATCH IT الرقمية، خلال الفترة الماضية، في التطوير من المحتوى المقدم ومخاطبتها الجمهور بشكل كبير، حيث سعت لتقديم وجبة درامية تخاطب كل الفئات وبصناعة مميزة جعلتها حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية. 

الفنان محمد محمود مسلسل على باب العمارة بوستر مسلسل على باب العمارة موعد عرض مسلسل على باب العمارة منصة “واتش ات”

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