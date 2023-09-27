الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة في مصر عبر "واتش ات"

منصة واتش ات
منصة واتش ات

نشرت منصة "واتش ات" الرقمية، عبر منصتها قائمة الـ 10 مسلسلات الأكثر مشاهدة، والتي جاء في مقدمتها حكاية "الفريدو"، بطولة الفنانة إلهام شاهين، والفنان أحمد فهمي، والفنان أمير شاهين، وعدد آخر من نجوم الفن، وهى الحكاية الأولى من مسلسل "55 مشكلة حب"، الذي يعرض عبر قناة أون، وحصريًا عبر المنصة الرقمية.

ويعرض “الدستور” قائمة الـ 5 مسلسلات الأكثر مشاهدة في مصر عبر "WATCH IT"، في سياق السطور التالية.

بالطو

وجاء في المركز الثاني مسلسل بالطو، ضمن قائمة الـ 10 مسلسلات الأكثر مشاهدة في مصر، ومسلسل بالطو هو من بطولة الفنان الشاب عصام عمر، ويعرض المسلسل للمرة الأولى على الشاشة وبشكل حصري عقب النجاح الذي حققه المسلسل خلال فترة عرضه على منصة Watch it، ويعرض المسلسل عن رواية بالطو وفانلة وتاب بشكل يومي من السبت إلى الأربعاء ولمدة أسبوعين عبر شاشة قناة dmc.

ريفو

واحتل مسلسل "ريفو" الجزء الأول والثاني منه، المركز الثالث والرابع ضمن القائمة، وتدور أحداث المسلسل حول مريم فخر حسن الدين التي تسعى لاكتشاف حقيقة علاقة والدها المؤلف السينمائي الكبير الراحل حسن فخر الدين، الذي يجسد دوره الفنان محسن محيي الدين بأفراد فرقة ريفو الموسيقية التي ذاع صيتها في التسعينيات، ولكنها واجهت الكثير من العراقيل لتحقيق حلمها، وتكشف مريم عقب وفاة والدها أن هناك سرًا أخفاه الأب السنوات الماضية.

سوتس بالعربي

واحتل مسلسل "سوتس بالعربي" المركز الخامس، وحقق نجاحًا كبيرًا فى موسم رمضان الماضى بين الجمهور، وتصدر العمل التريند على كافة مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

أبطال مسلسل ريفو

يشارك في بطولة مسلسل ريفو عدد كبير من النجوم والفنانين، منهم أمير عيد، وصدقى صخر، والفنان تامر هاشم، والفنان الشاب حسن أبوالروس، والفنانة ركين سعد، والفنانة الشابة سارة عبدالرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، والفنان القدير محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، والمسلسل من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

واتش أت منصة واتش ات الرقمية قائمة الـ 5 مسلسلات مشاهدة watch it

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