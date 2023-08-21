الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نجوم "واتش ات" ينافسون على جوائز مهرجان القاهرة للدراما 2023

أحمد مكى
أحمد مكى

أيام قليلة تفصلنا عن إقامة النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما لعام 2023، وينافس فيه عدد كبير من نجوم ونجمات الفن في الوطن العربي، ومن بينهم نجوم منصة "watch it" الرقمية الذين شاركوا في أعمال فنية تصدرت التريند خلال الماراثون الرمضاني لعام 2023.

ونجوم منصة "watch it" الرقمية ينافسون على أفضل ممثل دور أول وهم الفنان أحمد مكي عن مسلسل "الكبير أوي7"، وجمال سليمان عن مسلسل "عملة نادرة"، والفنان أحمد رزق عن حضرة العمدة، والفنان محمد رمضان عن جعفر العمدة، والفنان أحمد العوضي عن ضرب نار، والفنان أحمد أمين من خلال مسلسل "الصفارة"، والفنان أمير كرارة بمسلسل "سوق الكانتو".

وعن الفنانات، فتنافسن على أفضل ممثلة دور أول كلٍ من الفنانة نيللي كريم عن مسلسل عملة نادرة ومي عز الدين عن سوق الكانتو، والفنانة هالة صدقي عن دور الملكة صفف في مسلسل "جعفر العمدة".

النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023

تستعد مدينة العلمين لاستقبال النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023 برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخراني، والتي تقام تحت عنوان "60 سنة دراما" يوم الخميس المقبل الموافق 24 أغسطس، وذلك في دورة استثنائية للاحتفال بمناسبة مرور 60 عامًا على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وتأتى النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضي.

وكشف القائمون عن المهرجان أن النسخة الثانية ستضم كل المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلاً عن استحداث جوائز باسم الجمهور والجمهور سيشارك في اختيار 6 جوائز متعلقة بالممثلين والأعمال، وأصبح متاحا للجمهور الدخول على موقع المهرجان واختيار الأفضل فى كل الفئات، وينشر اليوم السابع بشكل متتالي الأسماء والأعمال المتنافسة في كل فئة.

النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما لعام 2023 مهرجان القاهرة للدراما watch it نجوم الفن

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