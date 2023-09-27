الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

لمواصلة مسيرة البناء والتنمية.. النائب كريم طلعت السادات يطالب الرئيس السيسى بإعلان ترشحه

كريم طلعت السادات
كريم طلعت السادات

وقّع النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب،  نموذج تزكية الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر لها 2024، مؤكدًا أن الإنجازات التى شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية هي الدافع وراء تأييده ودعمه لترشح الرئيس لولاية جديدة.

النائب يطالب السيسي بإعلان ترشحه يوم 6 أكتوبر من أمام قبر الرئيس السادات

 

وطالب "السادات"، فى بيان له اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان ترشحه يوم 6 أكتوبر المقبل من أمام قبر الرئيس الراحل أنور السادات، انطلاقًا من أهمية هذا اليوم وارتباطه بالنصر والنجاحات فى ذاكرة وعقول المصريين، حيث نستلهم منه ذكرى النصر والعزيمة والعزة والكرامة للحفاظ على أمن واستقرار وطننا الحبيب وسلامة أراضيه.


وشدد عضو مجلس النواب على أهمية هذا الاستحقاق الدستوري الهام كخطوة تعزز من استكمال مسيرة البناء والتنمية، وتنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠، مطالبًا المصريين بالوقوف والاصطفاف خلف القيادة السياسية فى تلك المرحلة المهمة من عمر الوطن.


واختتم السادات أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحمل مسئولية البلد في ظروف حالكة السواد وشديدة الأزمات، لولا فضل الله ثم جهوده وقيادته الحكيمة ما مرت بسلام، لذلك هو الأقدر على استكمال المرحلة ومواصلة النجاحات على مختلف الأصعدة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

الرئيس عبد الفتاح الانتخابات الرئاسية نموذج تزكية مجلس النواب القيادة السياسية

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