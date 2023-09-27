محافظ البنك المركزى يلتقى نظيره الصينى لتعزيز التعاون الاقتصادى (صور)

التقى حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، ونظيره الصيني بان قونغ شنغ، حيث بدأت المراسم بإلقاء كلمة افتتاحية ألقاها شنغ احتفاءً بضيف الشرف حسن عبدالله، ثم اختص محافظ البنك الشعبي الصيني، حسن عبدالله لإلقاء كلمة أمام الحاضرين وهم من كبار ممثلي المؤسسات الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبعض البنوك المركزية الأخرى، الذي أكد خلالها عبدالله عمق واستراتيجية العلاقات الثنائية بين البلدين.

محافظ البنك المركزي يوجه لشكر للجانب الصيني على دعوته لحضور الاحتفال

ووجه المحافظ الشكر للجانب الصيني على دعوته لحضور الاحتفال باليوم الوطني الصيني واحتفالات منتصف الخريف، وأكد تطابق وجهات النظر بين الجانبين بشأن الحاجة إلى تعزيز التعاون المشترك، لافتًا إلى أن الزيارات المتبادلة بين الجانبين على أعلى مستوى تسهم في تعميق التعاون بين الجانبين في كل المجالات خاصة في الشئون الاقتصادية والمصرفية.

وبعد جولة رافق فيها شنج، عبدالله للتعرف على طابع الصرح الذي أصبح المقر الجديد للبنك الشعبي الصيني ترأس الطرفان لقاء ثنائيا بحضور القيادات من الطرفين، ومن الجانب المصري حضر اللقاء السيد رامي أبوالنجا نائب محافظ البنك المركزي المصري.

كما شارك في الاجتماع السيد السفير عاصم حنفي سفير مصر لدى جمهورية الصين الشعبية وأعضاء البعثة المصرية.

مناقشة العديد من الموضوعات

شهد اللقاء الثنائي مناقشة العديد من الموضوعات في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين الدولتين في ضوء توجيهات القيادة السياسية في البلدين بدفع التعاون في هذا المجال ولقاء الرئيسين الأخير في ديسمبر الماضي.

ومن أبرز المواضيع التي تمت مناقشتها اتفاقية مبادلة العملة لتعزيز الشراكة بين الجانبين والمساهمة في الاستقرار المالي، كما تمت مناقشة أيضًا عزم الحكومة المصرية إصدار سندات الباندا المقومة باليوان الصيني، وتبادل الطرفان أيضًا تشجيع البنوك الصينية على التواجد في مصر والعكس لتعزيز التكامل المالي بين الاقتصادين.

وأشار عبدالله إلى أهمية أن تكون البنوك الصينية أكثر تواجدًا في السوق المصرية- والعكس صحيح- وذلك نظرا لكبر حجم التبادل التجاري بين الدولتين، موجهًا الدعوة إلى البنوك الصينية لدخول السوق المصرية.

محافظ البنك المركزي: مصر تلعب دورًا كبيرًا في بنوك التنمية متعددة الأطراف

وأوضح محافظ البنك المركزي المصري أن مصر تلعب دورًا كبيرًا في بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ حيث استضافت الاجتماع السنوي لبنك التنمية الإفريقي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وأعرب عن أمله في التعاون مع الصين لفتح المزيد من القنوات بين الصين وإفريقيا عن طريق مصر.

من جانبه أكد محافظ بنك الشعب الصيني بان قونغ شنغ، على الشراكة الشاملة بين الصين ومصر، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين على مر السنين، وأعرب عن ترحيبه بمبادرة مصر لإصدار سندات الباندا.