بعد رحيل النجم البريطاني ديفيد ماكالوم.. رجل النهضة الحقيقى يتصدر التريند

توفى الممثل البريطانى ديفيد ماكالوم، مساء أمس، عن عمر يناهز 90 عاما داخل أحد المستشفيات فى نيويورك، الذى قدم دور الطبيب الشرعى "داكى" بمسلسل "إن سى إس سى" لمدة 20 موسما،

يتصدر أسم ديفيد ماكالوم محركات البحث “جوجل” وفي خلال هذه السطور نسلط الضوء على أبرز المعلومات الخاصة بالممثل البريطاني الذي كان يحظي بشعبية كبيرة في موطنه والعالم نظرا لأعماله الهامة.

مكان ومحل الميلاد

ممثل وموسيقي بريطاني، وُلد في 19 سبتمبر 1933 بغلاسكو، اشتهر في الستينيات من خلال لعب دور "إيليا كورياكين" الساحر في مسلسل "ذا مان فروم يو إن سي إل إي" N.C.L.E، الذي جعله يحظى بشعبية في دولته كما أنه حظى بشعبيه خارجية عندما عرض العمل بالخارج.

البداية الفنية

"ديفيد ماكالوم" درس في الأكاديمية الملكية للفنون المسرحية المرموقة في لندن وانطلق في مسيرته الفنية عام 1963 عندما في فيلم "ذا جريت إسكيب" (الهروب الكبير) إلى جانب "ستيف ماكوين".

وحظى الممثل البريطاني "ديفيد ماكالوم"، بشعبية كبيرة عندما بدأ دوره كدكتور دونالد "داكي" مالارد، أخصائي الطب الشرعي في دائرة التحقيقات الجنائية البحرية الأمريكية (إن سي آي سي) في السلسلة التي تحمل الأسم نفسه، كما أنه حقق نجاحا باهرا في أعماله التى تابعها ملايين المشاهدين في الولايات المتحدة وحول العالم.

تزوج كاثرين كاربنتر، وظل زواجهما حتى وفاته أمس 26 سبتمبر عام 2023، وأنجبا 5 أبناء، هم فال ماكالوم، جايسون ماكالوم، بول ماكالوم، بيتر ماكالوم، صوفي ماكالوم، أما عن أشقاء ديفيد ماكلوم فلديه شقيق واحد هو إيان ماكالوم.

كان دائمًا يضع الأسرة قبل نفسه، لقد كان مفتون بالعلم والثقافة وكان يحول تلك المشاعر إلى معرفة، على سبيل المثال، كان قادر على قيادة أوركسترا سيمفونية و "إذا لزم الأمر" يمكنه بالفعل إجراء تشريح للجثة بناء على دراساته التي استمرت لعقود من الزمن لدوره في NCIS".

أسرار في حياته

أصدرت عائلة ديفيد بيانًا بعد رحيله، جاء به بأنه رجل النهضة الحقيقي، وقال الابن بيتر ماكالوم في البيان،: "لقد كان الأب اللطيف والأروع والأكثر صبرًا وحبًا"، لافتًا إلى أن الوفاة جاءت طبيعية.