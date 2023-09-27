الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"من الألم والصعوبات يخلق أنبياء".. الأنبا باخوم يلتقي أسر خدمة يسوع السجين

الانبا باخوم
الانبا باخوم

التقى  الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، صباح اليوم، أسر خدمة يسوع السجين، بدار سيدة السلام، بمساكن شيراتون.
شارك في اليوم الأب يوحنا سعد، مسؤول مكتب القاهرة لخدمة يسوع السجين، والأخ المهندس رأفت حلمي، أمين الخدمة، حيث قدم الأب يوحنا كلمة ترحيبية بالحضور، ثم أعطى تأملًا بعنوان "تشجعوا أنا هو لا تخافوا". تلاه، كلمة أمين الخدمة، تحدث فيها حول "نشاط يسوع السجين"، والخدمات التي تقدمها.

كذلك، ألقى الأنبا باخوم كلمة، جاء بها: من الألم والصعوبات يخلق أنبياء احبائي: في البداية يمتلئ قلبي بالامتنان للرب، على عمله وتدبيره وخلقه المستمر فينا حتى وسط الصعوبات والألم، باسم غبطة أبينا البطريرك الانبا إبراهيم، أقف وسطكم اليوم لأرحب بكم، أرحب بكل العائلات الحاضرة وأبلغهم سلام ومحبة وبركة غبطة ابينا البطريرك، أرحب بخدام يسوع السجين، الاب يوحنا سعد وكل الفريق الذي يعاون في هذه الخدمة المقدسة، خدمة يسوع في اقصى صعوباته، في قيوده وألمه، أنتم خدام المسيح في شخص هؤلاء الأحباء، حينما فكرت في كلمة أقولها لكم، فكرت في ذاتي وصعوباتي وسألت الرب لماذا كل هذا؟، لماذا الألم وبالأخص ألم الأطفال الأبرياء، من لم يخطئ؟ لماذا؟. 

وتابع: ووجدت أن الإجابة صعبة وليست محفوظة، فقط من خبرتي الصغيرة وإيمان الكنيسة العظيم أستطيع أن أقول: الرب قادر أن يخرج من الألم أنبياء، نعم، خبرة الألم، الحبس، الضيق، المرض، هناك الرب قادر أن تكون هذه الخبرة رحم جديد ينجب منها انبياء لهذا العصر، رحمة الله لا تتوقف تصل لكل مكان وتشمل كل خطيئة وكل نقص، تحتويها وتحولها الى نعمة، الى بداية جديدة: انبياء لهذا العصر. 

استطرد: أنتم تألمتم كثيرا وما زلتم بين خوف، وخزل، تهميش وإهانة من العديد، والتجربة أن نرد بالمثل، أن ننتقم، أن نبني أسوارا حول ذواتنا لكي لا يخترقنا أحد، اليوم الرب يأتي يهدم الأسوار، يكسر القيود، يحررنا من سجننا العميق، ذواتنا وخطيئتنا ويحول آلامنا الى خبرة قيامة نبشر ونعلن بها لمن حولنا. 

وأضاف: نعم أختم معكم وأقول، أنتم أنبياء هذا العصر، عصر فقدنا فيه المرجعية، واختلط صوت الرب بأصوات عديدة، أنتم هذا الصوت، أنتم المعمدان الجديد، أنبياء.

 هذا ما أتمناه لي ولكم ولكل الكنيسة، أن نثق، أن نومن، أن نترك الرب يلدنا من أحزاننا إلى الرسالة: أنبياء للعصر. 

وتضمن اليوم أيضًا فقرات التعارف المتبادل، والأوقات الترفيهية، بالإضافة إلى المسابقات الجماعية.

الجدير بالذكر أن هذا اليوم جاء تحت شعار "فَرِحِينَ فِي الرَّجَاءِ، صَابِرِينَ فِي الضِّيْقِ، مُواظِبِينَ عَلَى الصَّلاَةِ،" (رو 12: 12).

الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية أسر خدمة يسوع السجين وذلك بدار سيدة السلام بمساكن شيراتون أسر خدمة يسوع السجين خدمة يسوع السجين

مواد متعلقة

في مقابلته العامة.. البابا فرنسيس يتحدث عن زيارته إلى مرسيليا

الكنيسة تحتفل غدًا بعيد الصليب المقدس.. اعرف التفاصيل

المعهد المسكوني للشرق الأوسط ينظم زيارات للكنائس في الإسكندرية

الأنبا باخوم: البابا فرنسيس يختار الموضوع العالمي للشباب في الكنائس المحلية

الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى الطوباوي لورينزو دا ريبافراتا الكاهن الدومينيكاني

الأنبا باسيليوس يترأس حفل تكريم الخريجين بكنيسة مارمرقس

موعد احتفالات الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الصليب 2023

الليلة.. البابا تواضروس الثاني يلقي عظته الأسبوعية بالإسكندرية

الأكثر قراءة

موظف ينهى حياة زميلته بالرصاص فى جامعة القاهرة

موعد تغيير الساعة في مصر وبدء التوقيت الشتوي 2023

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل مقتل فتاة على يد خطيبها السابق بعمارات العبور

ارتفاع إنتاج شمال البحرية للبترول إلى أعلى مستوى منذ 20 عامًا

أسباب رفع الحجز على أموال رجل الأعمال صفوان ثابت

أول صورة لمسرح جريمة قتل موظفة بـ"آثار القاهرة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

منى رجب

اكتشفت مدينه الغردقة بمواقعها وشواطئها الخلابة

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (4)

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات