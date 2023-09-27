رسميًا.. "تذكرتى" تعلن طرح تذاكر مباراة الأهلى وسان جورج للجماهير

أعلنت شركة تذكرتي، عن فتح باب حجز التذاكر لمباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي، في دوري أبطال إفريقيا، رسميا أمام جماهير القلعة الحمراء الراغبة في حضور المباراة.

30 ألف مشجع لمباراة الأهلي وسان جورج بدوري الأبطال

وكان النادي الأهلي، حصل في وقت سابق على موافقة الجهات الأمنية لحضور 30 ألف مشجع، خلال مواجهة ذهاب الفريق الأحمر أمام سان جورج الإثيوبي بدوري الأبطال.

موعد مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي بدوري الأبطال

ومن المقرر أن يستضيف الفريق الأحمر، نظيره سان جورج الإثيوبي، مساء الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في إطار مواجهات الإياب بدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا في نسخته الحالية 2023 /2024.

كانت مباراة الذهاب، التي أقيمت مساء الأحد الماضي على نفس الملعب، انتهت لصالح القلعة الحمراء، بثلاثية دون رد.

سجل أهداف الأهلي حسين الشحات (هدفين) في الدقيقتين 28 و58، وأحمد عبدالقادر في الدقيقة الـ90 من عمر المباراة.

واقتراب المارد الأحمر، من خطف بطاقة التأهل إلى مرحلة المجموعات بدوري الأبطال، حيث يكفي الأهلي تحقيق الفوز بأي نتيجة أو حتى التعادل سواء كان سلبيا أو إيجابيا، خلال مواجهة الإياب بالقاهرة.

الوداد المغربي بوابة الأهلي للنجمة الـ11

كان فريق الوداد البيضاوي المغربي، بمثابة بوابة الأهلي، للحصول على النجمة الحادية عشرة، بدوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز عليه بالقاهرة بنتيجة 2/1، ثم التعادل الإيجابي بكلازابلانكا 1/1، في المباراة النهائية من نسخة البطولة الماضية بالأميرة السمراء، ويصبح مجموع المواجهتين ذهابا وإيابا 3/2 للمارد الأحمر، ويتوج باللقب القاري.

رابطة الأندية تقرر تأجيل مباراة سيراميكا والأهلي بالدوري

وتجدر الإشارة إلى أن رابطة الأندية المحترفة بقيادة النائب أحمد دياب، بعد التنسيق مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، قد قررت في وقت سابق تأجيل مباراة المارد الأحمر أمام سيراميكا كليوباترا، في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجديد (2023 /2024) لوقت لاحق تحدده فيما بعد، بسبب الارتباطات الأهلي الإفريقية.