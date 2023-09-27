العالم يحتفل بـ «يوم لسياحة» تحت شعار الاستثمار في الناس وكوكب الأرض (انفوجراف)

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” إنفوجراف بعنوان (العالم يحتفل بـ"يوم السياحة" تحت شعار “الاستثمار في الناس وكوكب الأرض”).

وتحتفل منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بيوم السياحة العالمي كـ احتفالات دولية في 27 سبتمبر عام 1970، حيث تم اعتماد النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية.

وقررت الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في دورتها الـ 15 في بكين، أكتوبر 2003، الترتيب الجغرافي الذي يجب اتباعه للاحتفالات بيوم السياحة العالمي: 2006 في أوروبا؛ 2007 جنوب آسيا؛ 2008 بالأمريكتين؛ 2009 في أفريقيا و2011 بالشرق الأوسط.

وفيما يلي التفاصيل :-

