الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النواب يتوافدون إلى البرلمان لتزكية الرئيس السيسى: كمل مشوارك

النواب يتوافدون إلى
النواب يتوافدون إلى البرلمان لتزكية الرئيس السيسي

توافد عدد كبير من أعضاء مجلس النواب للبهو الفرعوني بالمجلس؛ من أجل تقديم تزكية للرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال 8 منافذ أعدتها الأمانة العامة للمجلس خصيصًا لهذا الغرض.

وقال النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إنه زكى الرئيس السيسي؛ لأنه الأفضل لحكم مصر، وليس هناك من هو أفضل منه لاستكمال المشوار.

وأضاف "عوض الله"، أن الرئيس السيسي، أنجز الكثير في مجال الطاقة والكهرباء، ويكفي ما حدث خلال الـ10 سنوات الماضية، والجميع يعلم أنه في بداية حكمه، لم تكن هناك بنية أساسية في هذا الملف، ولكن الآن هناك بنية أساسية قوية، وهناك تنوع لمصادر الطاقة، وهناك طاقة متجددة وهناك اكتشافات للغاز والبترول.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي اهتم كثيرًا بملف البيئة، متابعًا:"جئنا اليوم لنقول للرئيس كمل مشوارك".

 

تزكية الرئيس السيسي

وفي ذات السياق، قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بـمجلس النواب، إن تزكية السيسي أمر لا بد منه، وهو فرض؛ نظرًا لما قدمه الرئيس من تضحيات كبيرة جدًا، مضيفًا: ونحن كممثلين للإرادة الشعبية وممثلين عن الشعب نثق في الرئيس السيسي، وهو انحاز للإرادة الشعبية في 30 يونيو، وقضى على قوى الشر والضلال والإخوان.

وواصل: كما أنه قضى على الإرهاب، وحافظ على الأمن القومي وصانه بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وأحدث طفرة في التسليح للجيش، وتنويع مصادر السلاح، وتعامل بندية كبيرة مع كل القوى، ليس هذا فقط، بل ببناء جمهورية جديدة قوامها الدستور والقانون، وبناء الإنسان المصري، ويكفي كم المشروعات القومية والمبادرات التي تكفل للمواطن حياة كؤريمة، ومنها مبادرة حياة كريمة.

وأشار النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى أن الرئيس السيسي حريص على الدولة ويعمل من أجلها ولصالح شعبها، لذلك جئنا اليوم لتزكية الرئيس، ونطالبه باستكمال المشوار في بناء الجمهورية الجديدة.

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أحمد موسى: الرئيس السيسى حريص دائمًا على دعم أبطالنا الرياضيين

تزكية للرئيس عبدالفتاح السيسي النائب حسام عوض الله اكتشافات للغاز والبترول تنوع لمصادر الطاقة اللواء أحمد العوضي

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