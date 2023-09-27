الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني مشيدا بكثافة مشاركة المواطنين لتحرير التوكيلات لصالح مرشحيهم: "تدعو للفخر"

النائب حازم الجندي
النائب حازم الجندي

قال النائب حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، إن الجدول الزمني للنتخابات الرئاسية جاء منضبطا ومناسبا للإجراءات المقررة، كما أنه يراعي قواعد الحياد والشفافية بين جميع المرشحين، مشيرا إلى أن مدة جمع التوكيلات تمتد لـ 3 أسابيع وهي فترة كافية للحصول على 25 ألف توكيل من 25 محافظة، بواقع 1000 توكيل من كل محافظة. 
 

التوكيلات تعكس شعبية المرشح على أرض الواقع


وأضاف "الجندي"  في تصريحات له اليوم، أن البعض يحاول التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، بسبب عدم قدراتهم على جمع التوكيلات، بحجة أن المدة المقررة قصيرة جدا، رغم أنها تتفق مع نصوص القانون والدستور، مؤكدا أن جمع التوكيلات يعكس شعبية المرشح على أرض الواقع. 

 

مشهد مشاركة المواطنين بكثافة لتحرير التوكيلات يدعو الفخر



وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن التنظيم أمام  مكاتب الشهر العقاري  ومشهد مشاركة المواطنين بكثافة لتحرير التوكيلات لصالح مرشحيهم، شيء يدعو للفخر ويعكس حرص المواطن المصري على أن يكون جزءا من صناعة مستقبل هذا الوطن، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية تتم تحت إشراف قضائي كامل، وهو ما يجب أن يكون رسالة طمأنة للجميع. 

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تشجيع المواطنين وتوعيتهم بأهمية المشاركة


وأكد النائب حازم الجندي، ضرورة تشجيع المواطنين وتوعيتهم بأهمية المشاركة في هذا العرس الديمقراطي، والتوقف عن رسائل الإحباط والتشكيك، داعيا جميع الراغبين في الترشح بالعمل الجاد على أرض الواقع بدلا من حملات التشكيك التي لا طائل منها خاصة أن العملية الانتخابية تتم وسط متابعة من جانب منظمات المجتمع المدني المحلية والعالمية، ووسائل الإعلام المحلية والدولية أيضا.

 

للانتخابات الرئاسية الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية مجلس الشيوخ النائب حازم الجندي العملية الانتخابية

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