الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالي نجع الجندي بالبلينا في سوهاج ينظمون وقفة تأييد للسيسي: غيّر حياتنا للأفضل

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظم أهالي نجع الجندي التابع لقرية أولاد عليو بمركز البلينا محافظة سوهاج، وقفة تأييد ودعم لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، عقب تحريرهم توكيلات الترشيح بمكاتب توثيق الشهر العقاري المعلن عنها من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال أحد أهالي نجع الجندي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم الكثير من الدعم والمشروعات القومية التي وفرت فرص عمل  كثيرة لمختلف الشباب، لافتا إلى أن الوقفة تأتي عرفانا بصنائع الرئيس ودعمه الدائم لتنمية الصعيد وإرساء قواعد الحياة الكريمة، وكان لنجعهم منها نصيب، مؤكدا أن الرئيس السيسي هو القادر على قيادة مصر الفترة المقبلة كونه ملم بكل الملفات وواجه جميع التحديات بقوة وأرسى دعائم الجمهورية الجديدة.

وأضاف الجندي، أنه وأهالي نجع الجندي جميعا، لمسوا التغيير للأفضل في حياتهم، من بنى تحتية ورقمية وتوفير الخدمات خلال السنوات الماضية، وعليه؛ فإن دعمهم ودعوتهم الرئيس السيسي للترشح لولاية جديدة نابع من إحساسهم بالمسؤولية الوطنية تجاه بلدهم مصر، وحرصهم على استقرارها واستمرار برامج تنميتها التي بدأت منذ 2014.

وأضاف أخر، أن وقفتهم الداعمة للرئيس السيسي تهدف لجانب تأييدهم للرئيس، إلى تشجيع جميع أهالي النجوع والقرى في صعيد مصر على المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كونه واجب وطني على كل مصري حريص على استقرار بلده واستمرار برامج تنميتها؛ ولا نتخطى الحدود حينما نقول أن الجميع لمسها، إما في مبادرات رئاسية للتنمية المحلية، أو توفير الخدمات الحكومية والصحية؛ التي افتقدتها القرى النائية في صعيد مصر على مدار عقود، مؤكدا وقوفهم خلف القيادة السيادية لاستكمال رحلة البناء والتعمير.

وبدأ المصريون أمس في التوافد على مكاتب توثيق الشهر العقاري بمختلف محافظات الجمهورية التي أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات تخصيصها لتحرير توكيلات الترشيح لرئاسة الجمهورية، وسط تأمين كامل من الأجهزة الأمنية، لتأمين المواطنين حرصا على سلامتهم.

محافظة سوهاج الرئيس عبدالفتاح السيسي مكاتب الشهر العقاري الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية

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