الرئيس السيسى: مفيش أمة شبابها بالحجم ده تخاف من بكرة

علّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته باحتفالية المولد النبوي الشريف التي تنظمها وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، على مشهد الحشد الشبابي الذي شاهده في احتفالية تفوق الجامعات المصرية يوم الثلاثاء في محافظة الإسماعيلية.

وقال الرئيس السيسي: "مفيش أمة شبابها بالحجم ده تخاف ويكون عندها قلق من بكرة.. بكرة ده بتاعهم".

وأضاف: "لا توجد أمة شبابها بالعدد ده والحجم ده والقدرة، يكون لديها خوف من بكرة"، مؤكدًا أن "بكرة بتاع شباب الوطن وهما قادرين على حماية الوطن من أي شر ومكروه".

وتابع أن "الناس في مصر الفترة ديه نجد الكثير من الشائعات والشرور والإثم، والكلام غير الصادق، ومفيش أمم تقام إلا على الصدق والعمل والأمانة".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، فعاليات الاحتفال الذي تنظمه وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف.